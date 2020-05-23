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    • 24.05.2020 00:21
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    Son dakika: 'de Kovid-19 şoku: 2 kişinin daha testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, 'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip (Kovid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

    Premier Lig'de Kovid-19 şoku

    'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip (Kovid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

    Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.

    Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak.

    Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

    Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.



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