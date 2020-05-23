Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgını döneminde ünlü futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisa sosyal medyadan Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklama yaptı. Mourinho'nun ise Tottenham antrenmanında bisiklet kullanması dikkatlerden kaçmadı.
MOURINHO
Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü antrenmanlardan sonra bisiklet kullanıyor.
TALISCA
Brezilyalı futbolcu Talisca'nın Beşiktaş formasıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı…
HARUN TEKİN
F.Bahçe'nin deneyimli kalecisi boş vaktini kızı ile tenis oynayarak değerlendirdi.
BURAK
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz sosyal medyadan kısıyla olan fotoğrafını paylaştı.
SÖRLOTH
Trabzon'un golcüsü Alexander Sörloth'un yeni saç stili sosyal medyada ilgi gördü…
DONK
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk karantinada saçını uzatan isimlerden…
MOURINHO
Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü antrenmanlardan sonra bisiklet kullanıyor.
TALISCA
Brezilyalı futbolcu Talisca'nın Beşiktaş formasıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı…
HARUN TEKİN
F.Bahçe'nin deneyimli kalecisi boş vaktini kızı ile tenis oynayarak değerlendirdi.
BURAK
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz sosyal medyadan kısıyla olan fotoğrafını paylaştı.
SÖRLOTH
Trabzon'un golcüsü Alexander Sörloth'un yeni saç stili sosyal medyada ilgi gördü…
DONK
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk karantinada saçını uzatan isimlerden…