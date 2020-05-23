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    • Spor
    • 23.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını döneminde ünlü futbolcular hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. 'ın eski yıldızı Talisa sosyal medyadan Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklama yaptı. Mourinho'nun ise Tottenham antrenmanında bisiklet kullanması dikkatlerden kaçmadı.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs salgını döneminde ünlü futbolcular hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. 'ın eski yıldızı Talisa sosyal medyadan Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklama yaptı. Mourinho'nun ise Tottenham antrenmanında bisiklet kullanması dikkatlerden kaçmadı.



    MOURINHO
    Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü antrenmanlardan sonra bisiklet kullanıyor.

    TALISCA
    Brezilyalı futbolcu 'nın Beşiktaş formasıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı…



    HARUN TEKİN
    F.Bahçe'nin deneyimli kalecisi boş vaktini kızı ile tenis oynayarak değerlendirdi.

    BURAK
    Beşiktaş'ın golcüsü sosyal medyadan kısıyla olan fotoğrafını paylaştı.



    SÖRLOTH
    'un golcüsü Alexander Sörloth'un yeni saç stili sosyal medyada ilgi gördü…

    DONK
    'ın Hollandalı oyuncusu karantinada saçını uzatan isimlerden…

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