Hertha Berlin Union Berlin maçı hangi kanalda? Bundesliga Almanya Ligi hangi kanalda?

Hertha Berlin – Union Berlin maçı hangi kanalda? Almanya Bundesliga'nın 27. hafta açılış maçında Hertha Berlin ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Saat 21:30'ta başlayacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, Hertha Berlin Union Berlin maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı!
HERTHA BERLİN UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecan dolu geçmesi beklenen mücadele saat 21:30'ta başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
S SPORT 2 NASIL İZLENİR?
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Vodafone TV'den yapılan açıklamada, "Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Alman ligi Bundesliga, 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz oynanacak Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak.
Borussia Dortmund'un Schalke'yi konuk edeceği derbi, ligin Türkiye'deki yayın hakları sahibi S Sport2 ile anlaşması bulunan Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak.
Vodafone TV 12. Kanal'da yayınlanacak derbi, saat 16.30'da başlayacak. Vodafone TV kullanıcıları, derbiyi mevcut paketleriyle ekstra ücret ödemeden seyredebilecek." ifadeleri kullanıldı.