Hertha Berlin Union Berlin maçı hangi kanalda? Bundesliga Almanya Ligi hangi kanalda?

Hertha Berlin – Union Berlin maçı hangi kanalda? Almanya Bundesliga'nın 27. hafta açılış maçında Hertha Berlin ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Saat 21:30'ta başlayacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, Hertha Berlin Union Berlin maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı!

HERTHA BERLİN UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu geçmesi beklenen mücadele saat 21:30'ta başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.