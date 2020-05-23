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    • 23.05.2020 13:23
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    Son dakika i | Fenerbahçe'yi açıkladı: Haziran ayında...

    Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığı günden bu yana hoca arayışlarına devam eden 'nin listesinin tepesinde bulunan 'dan flaş bir açıklama geldi. RTL'ye konuşan Bjelica, "Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Takımı Haziran başında devralmamı istediler." dedi.

    Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı

    Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

    RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.

    48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı.

    Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.
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