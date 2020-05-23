



Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Birçok önemli futbolcuyla temasa geçen Sarı-Lacivertliler'in ayağına bu kez yıldız kendiliğinden geldi!.. Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için startı verildi.



KENDİSİNE TAKIM ARIYOR

Sezon başında da transfer gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.