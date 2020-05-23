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    • 23.05.2020 Gazete
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    'den bombası!

    'nin " planlarında yoksun" dediği Belçikalı forvet Fener'in gündemine girdi. Kulüp aramaya başlayan 'nin menajeri Meissa N'diaye, Sarı-Lacivertliler'le temasa geçti. yönetimi de önümüzdeki hafta Chelsea ile görüşmeye karar verdi...



    Yeni     sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Birçok önemli futbolcuyla temasa geçen Sarı-Lacivertliler'in ayağına bu kez yıldız kendiliğinden geldi!.. Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için startı verildi.

    KENDİSİNE TAKIM ARIYOR
    Sezon başında da transfer gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.



    KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR!
    1 yıl sözleşmesi olan tecrübeli golcünün fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu sezonki kötü performans nedeniyle bu rakam daha da düşebilir.



    7-8 MİLYON EURO'YA İNDİ
    Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki forvetin fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Ayrıca bu sezonki kötü performans nedeniyle rakamın daha da düşme ihtimali var.



    16 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ
    Çok kötü bir sezon geçiren Michy Batshuayi, Premier Lig'de 16 maçta 1 gol atabildi. Bu durum Belçikalı yıldızın fiyatını düşürdü.

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