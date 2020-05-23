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    • Spor
    • 23.05.2020 Gazete
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    Fenerbahçe'den ’e resmi teklif

    Yerli yıldız operasyonuna başlayan Fenerbahçe, forması giyen milli futbolcu için düğmeye bastı… Sarı-Lacivertliler hem ’ün menajeri hem de n kulübüyle görüştü.

    Mert Müldür’e resmi teklif

    Yurt içi ve yurt dışında yerli yıldız arayan Fenerbahçe'de rota bu kez İtalya'ya döndü… Sarı-Lacivertliler, Sassuolo forması giyen Mert Müldür için resmen düğmeye bastı.

    Yönetim hem milli savunmacının menajeri hem de İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin Mert Müldür'ü kiralamak istediği belirtilirken, 21 yaşındaki futbolcunun ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi.

    Mert'in Sassuolo'daki geleceğinin netleşmesinin ardından kesin yanıtını vereceği belirlendi. Hem sağ bek hem stoper oynayabilen genç futbolcu bu sezon başında R.Wien'den 5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya transfer oldu.

    BU SEZON 12 MAÇTA OYNADI
    Genç yaşına rağmen Sassuolo'da önemli süreler alan Mert Müldür, Serie A'da 12 maça çıktı.

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