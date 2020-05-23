



Yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olan Fenerbahçe'nin Emre Kılınç'ı ikna için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.



GALATASARAY'A DAHA YAKIN AMA…

Emre Kılınç ocak ayında Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Fener'in yapacağı son teklif sonrası dengelerin değişme ihtimali var.