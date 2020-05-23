



KARDEŞİNİ UNUTMADI

Bu başarısı ona ve dolayısıyla ailesine maddi olarak rahatlama imkânı da sağladı. Ne var ki bu kez de en küçük kardeşi Mikail'e kanser teşhisi konmasıyla birlikte Hamza için maddi ve manevi çok zor bir süreç başladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca kardeşi Mikailin tedavisiyle uğraştı ve onu hayatta tutmayı başardı. Hamza Yerlikaya grekoromen stilde güreşiyordu. Grekoromende, bacakları kullanmadan sadece bel üstüne yapılacak hamleler yapılabildiği için ayakta oyun yapmak zordur ve daha çok yer güreşiyle sonuca gidilir. GÜREŞIN değişen kurallarında, pasif güreşen güreşçiye ihtar verilip rakibi de isterse ceza olarak yerde başlatılması, yer güreşini ve özellikle grekoromende kündenin önemini çok arttırdı. Hamza Yerlikaya da yerde künde ve ayakta da suplekste çok iyiydi. Bu iki oyun da teknik ve güç ister, şampiyonumuz bu iki özelliğe de fazlasıyla sahipti. 1994 Yılını madalyasız geçirince büyük hayal kırıklığı yaşandı, ama o yılmadı ve daha çok çalıştı. 1995'TE 19 yaşındayken ikinci Dünya Şampiyonu olduktan sonra, 1996'da askere gitti. Aynı yıl Atlanta'da düzenlenen olimpiyatlarda şampiyon olduğunda askerdi. Bu ilk olimpiyat birinciliğiydi. Kafile adına Türk bayrağını taşıdığı Sydney 2000'de bu başarısını tekrarladı.