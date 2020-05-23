"Asrın Güreşçisi"nin öyküsü anne karnındayken ailesinin Sivas'ın Demiryazı köyünden İstanbul'a göç etmesiyle başladı. Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da Kadıköy'de doğdu. Annesi ev hanımı, babası kalorifer tesisatı işçisi ve Fenerbahçe forması giyen bir güreşçiydi. Altı kardeştiler. Hamza küçükken futbola meraklıydı, ağabeyi Muttalip ise İstanbul Demirspor kulübünde güreşiyordu. O da ağabeyinin yanına gidip gelirken, kuvvetlenmek için 10 yaşında güreşmeye başlayınca bu sporu çok sevdi.
1992'DE İLK MADALYA
15 Yaşındayken 16 Yaş Altı kategorisinde İstanbul Şampiyonu olunca milli formayla Kanada'da güreşti ve dördüncü oldu. 1992'de Kolombiya'da yapılan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya ilk uluslararası başarısı oldu.
1993'teTürkiye Güreş Şampiyonası'na 18 yaşından küçük olduğu için alınmadı ama turnuvalarda gösterdiği başarıyla İstanbul'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli formayı giydi ve 2. Oldu. Birkaç ay sonra İsveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 17 yaşındayken şampiyon oldu. Bu yaşta altın madalya kazanan ilk sporcuydu. Bu rekor yani daha genç yaşta dünya şampiyonu olan bir güreşçi o yıldan beri de henüz kırılamamıştır. FILA yani Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği bu başarısı dolayısıyla daha o yaştayken kendisini "Asrın Güreşçisi" ilan etti. Sporcular turnuvalarda karşılaşma yaptıkça yorulur. Bunun ölçüsü de kulaktan alınan kan numunelerinde gittikçe artan laktik asit miktarıdır. Dünyanın en genç şampiyonu olan Hamza'da bu durum tam tersineydi yani güreştikçe laktik asit miktarı düşüyordu. Bu ilginç sonuç spor hekimlerini çok şaşırttı. Daha o zamandan karşımızda bir biyonik insan var yorumu yapılmıştı.
KARDEŞİNİ UNUTMADI
Bu başarısı ona ve dolayısıyla ailesine maddi olarak rahatlama imkânı da sağladı. Ne var ki bu kez de en küçük kardeşi Mikail'e kanser teşhisi konmasıyla birlikte Hamza için maddi ve manevi çok zor bir süreç başladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca kardeşi Mikailin tedavisiyle uğraştı ve onu hayatta tutmayı başardı. Hamza Yerlikaya grekoromen stilde güreşiyordu. Grekoromende, bacakları kullanmadan sadece bel üstüne yapılacak hamleler yapılabildiği için ayakta oyun yapmak zordur ve daha çok yer güreşiyle sonuca gidilir. GÜREŞIN değişen kurallarında, pasif güreşen güreşçiye ihtar verilip rakibi de isterse ceza olarak yerde başlatılması, yer güreşini ve özellikle grekoromende kündenin önemini çok arttırdı. Hamza Yerlikaya da yerde künde ve ayakta da suplekste çok iyiydi. Bu iki oyun da teknik ve güç ister, şampiyonumuz bu iki özelliğe de fazlasıyla sahipti. 1994 Yılını madalyasız geçirince büyük hayal kırıklığı yaşandı, ama o yılmadı ve daha çok çalıştı. 1995'TE 19 yaşındayken ikinci Dünya Şampiyonu olduktan sonra, 1996'da askere gitti. Aynı yıl Atlanta'da düzenlenen olimpiyatlarda şampiyon olduğunda askerdi. Bu ilk olimpiyat birinciliğiydi. Kafile adına Türk bayrağını taşıdığı Sydney 2000'de bu başarısını tekrarladı.
ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU
Kariyeri boyunca 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 Avrupa ve 1 Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. İstanbul Demirspor'dan sonra Emlakbank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi formaları giydi. İstanbul Sultangazi'de bir spor kompleksine ismi verildi. Hamza Yerlikaya, dünya ve olimpiyat şampiyonlarına tanınan hakkı kullanarak girdiği, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirerek eğitimini de tamamladı. 2007'de minderlere veda ederek aktif sporculuk hayatını bitirdi. Aynı yıl Ak Parti'den Sivas milletvekili seçildi. 2012'de Güreş Federasyonu Başkanı oldu. Bu görevinden 2015 yılında Cumhurbaşkanı Baş Danışmanlığı'na getirildi. Temmuz 2018'de de Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı oldu.
DEVLET ADAMLIĞINDA DA GÜREŞTEKİ GİBİ BAŞARILI
Yerlikaya güreşten sonra AK Parti'den milletvekili seçildi. Ardından sırasıyla Güreş Federasyonu ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı görevleri yaptı. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyor.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 36