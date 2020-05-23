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    • Spor
    • 23.05.2020 Gazete
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    Anadolu Efes’te herkese coronavirüs testi yapıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'na kulübün Merter'deki tesislerinde coronavirüs testi yapıldı. Yapılan açıklamada; EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara Merter Tesisleri'nde kapsamlı koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.

    Anadolu Efes’te herkese coronavirüs testi yapıldı
    Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde coronavirüs testi yapıldı. Yapılan açıklamada; EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara Merter Tesisleri'nde kapsamlı koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.



    ALTAY'DA HERKESİN GÖZÜ LEANDRO KAPPEL'DE
    TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da kurmaylar, coronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada ülkesine giden Hollandalı oyuncu Leandro Kappel'in yolunu gözlüyor. Hollandalı kanat oyuncusu, mayıs ayı başında 'ye dönerek 'da 14 gün karantinaya alınmıştı. Kappel'in takıma katılması bekleniyor.

    EFSANE TENİSÇİ COOPER 83 YAŞINDA VEFAT ETTİ
    Tenis dünyasının unutulmaz isimlerinden olan Avustralyalı Ashley Cooper, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Avustralya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 grand slam (1957, 1958 , 1958 Wimbledon, 1958 ABD Açık) tekler şampiyonluğu bulunan Cooper, sağlık sorunları yüzünden hayata gözlerini yumdu.

    DRESDEN'DE İKİ KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI
    2. Futbol Ligi ekibi Dynamo Dresden'de iki kişide daha coronavirüs tespit edildi. Alman temsilcisinde önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip idmanlara bugün başlayacak. Coronavirüs teşhisi konan kişiler 14 gün karantinada kalacak.

    TOTTENHAMLI AURİER'E 156 BİN POUND CEZA
    Tottenham,     karantina kurallarını 3. kez ihlal eden hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tottenham, evine berber çağıran yıldız oyuncuya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için 156 bin pound ceza verdi.

    AARHUS 'ZOOM' İLE DESTEK OLACAK!
    Danimarka Ligi ekibi Aarhus, seyircisiz oynanacak maçlarda iç saha avantajını korumak için bir fikir geliştirdi. Aarhus taraftarı stadın 22 farklı bölgesine yerleştirilen ekranlardan, Zoom aracılığıyla maçı izleyebilecek ve futbolculara destek olacak.

    Haberler Spor Anadolu Efes’te herkese coronavirüs testi yapıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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