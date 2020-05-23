Anadolu Efes’te herkese coronavirüs testi yapıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde coronavirüs testi yapıldı. Yapılan açıklamada; Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara Merter Tesisleri'nde kapsamlı koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.
ALTAY'DA HERKESİN GÖZÜ LEANDRO KAPPEL'DE
TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da kurmaylar, coronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada ülkesine giden Hollandalı oyuncu Leandro Kappel'in yolunu gözlüyor. Hollandalı kanat oyuncusu, mayıs ayı başında Türkiye'ye dönerek İstanbul'da 14 gün karantinaya alınmıştı. Kappel'in takıma katılması bekleniyor.
EFSANE TENİSÇİ COOPER 83 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Tenis dünyasının unutulmaz isimlerinden olan Avustralyalı Ashley Cooper, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Avustralya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 grand slam (1957, 1958 Avustralya Açık, 1958 Wimbledon, 1958 ABD Açık) tekler şampiyonluğu bulunan Cooper, sağlık sorunları yüzünden hayata gözlerini yumdu.
DRESDEN'DE İKİ KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI
Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Dynamo Dresden'de iki kişide daha coronavirüs tespit edildi. Alman temsilcisinde önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip idmanlara bugün başlayacak. Coronavirüs teşhisi konan kişiler 14 gün karantinada kalacak.
TOTTENHAMLI AURİER'E 156 BİN POUND CEZA
Tottenham, karantina kurallarını 3. kez ihlal eden Serge Aurier hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tottenham, evine berber çağıran yıldız oyuncuya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için 156 bin pound ceza verdi.
AARHUS 'ZOOM' İLE DESTEK OLACAK!
Danimarka Ligi ekibi Aarhus, seyircisiz oynanacak maçlarda iç saha avantajını korumak için bir fikir geliştirdi. Aarhus taraftarı stadın 22 farklı bölgesine yerleştirilen ekranlardan, Zoom aracılığıyla maçı izleyebilecek ve futbolculara destek olacak.
ALTAY'DA HERKESİN GÖZÜ LEANDRO KAPPEL'DE
TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da kurmaylar, coronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada ülkesine giden Hollandalı oyuncu Leandro Kappel'in yolunu gözlüyor. Hollandalı kanat oyuncusu, mayıs ayı başında Türkiye'ye dönerek İstanbul'da 14 gün karantinaya alınmıştı. Kappel'in takıma katılması bekleniyor.
EFSANE TENİSÇİ COOPER 83 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Tenis dünyasının unutulmaz isimlerinden olan Avustralyalı Ashley Cooper, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Avustralya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 grand slam (1957, 1958 Avustralya Açık, 1958 Wimbledon, 1958 ABD Açık) tekler şampiyonluğu bulunan Cooper, sağlık sorunları yüzünden hayata gözlerini yumdu.
DRESDEN'DE İKİ KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI
Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Dynamo Dresden'de iki kişide daha coronavirüs tespit edildi. Alman temsilcisinde önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip idmanlara bugün başlayacak. Coronavirüs teşhisi konan kişiler 14 gün karantinada kalacak.
TOTTENHAMLI AURİER'E 156 BİN POUND CEZA
Tottenham, karantina kurallarını 3. kez ihlal eden Serge Aurier hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tottenham, evine berber çağıran yıldız oyuncuya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için 156 bin pound ceza verdi.
AARHUS 'ZOOM' İLE DESTEK OLACAK!
Danimarka Ligi ekibi Aarhus, seyircisiz oynanacak maçlarda iç saha avantajını korumak için bir fikir geliştirdi. Aarhus taraftarı stadın 22 farklı bölgesine yerleştirilen ekranlardan, Zoom aracılığıyla maçı izleyebilecek ve futbolculara destek olacak.