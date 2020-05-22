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    • 22.05.2020 20:22
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    Son dakika: 'da 2 kişide çıktı

    Son dakika haberi... , korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Süper Lig ekibine korona şoku!

    takımlarından BtcTurk 'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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