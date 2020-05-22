Kortlardan Borg geçti! 25 yaşında zirvedeyken 27’sinde tenise veda etti

STİLİ ESTETİK DEĞİLDİ

Borg'un ilk dikkat çeken özelliği mükemmel fiziğiydi. Çok güçlü, kaslı bir vücudu vardı, vuruş anında bacaklarını yay gibi açıyordu. Backhand yani raketin dışıyla yaptığı vuruşlarda raketi iki eliyle tutması topun şiddetini çok arttırıyordu. Bu vuruş tekniği dışarıdan kötü gibi görünse de hocası onun bu özelliğini değiştirmemekte inat etti ve haklı da çıktı. Borg, geri çizgi oyunu oynamayı seviyordu yani file önüne gelmeden arkadaki çizginin gerisinde duruyordu. Çok geriden vurduğu için kuvvetli olması ve stilinin de buna uygun olması gerekiyordu. Vuruş stiline de topspin deniyordu. Raketi topun altına doğru sokuyor ve topu filenin üstüne aşırtma şeklinde karşıya geçiriyordu. Bu özelliği sayesinde vurduğu toplar çok az olarak ağa takılıyordu. Yakışıklılığı, uzun sarı saçları ve bandanasıyla sadece sporun değil magazin dünyasının da yıldızı olmuştu. Çoğu tenisçinin aksine zor bir puan aldığında ya da hata yaptığında en küçük bir tepki göstermeyen hali çok karizmatik bulunuyordu. Bu soğukkanlı tavrından dolayı kendisine ice-berg yani buzdağına gönderme olarak ice-borg da denmeye başlamıştı. Teniste Avustralya Açık, Roland Garros yani Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık turnuvaları en önemli organizasyonlardır. O yüzden bu karşılaşmalara "Grand Slam" denir. Her tenisçinin hayali Grand Slam kazanmaktır. Borg kariyeri boyunca 11 Grand Slam kazandı. Avustralya'da oynamayı sevmiyordu. Bir kez katıldı ve kazanamadı. Amerika Açık'ta da dört kez final oynadı ama onu da hiç kazanamadı. 11 Grand Slam şampiyonluğunun 6'sı Fransa Açık, 5'i de Wimbledon birinciliğinden gelmektedir.