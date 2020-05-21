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    • Spor
    • 21.05.2020 Gazete
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    Ya feda ya elveda! Boateng’den indirim isteyecek

    yönetimi, önümüzdeki sezon takımda kalması halinde 1 milyon 750 bin alacak olan Boateng’den indirim isteyecek. Anlaşma sağlanamazsa Ganalı ile yola devam edilmeyecek.



    Beşiktaş'ta     Kevin- Prince Boateng'in kaderi netleşiyor… Siyah-Beyazlı yönetim, kısa bir süre içinde Ganalı forvet ile masaya oturacak. Devre arasında kiralanan Boateng'den sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanılması için indirim talep edilecek.



    Önümüzdeki sezon takımda kalması halinde yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanacak olan 32 yaşındaki futbolcudan bu rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya çekmesi istenecek. Boateng bu talebi reddetmesi halinde Beşiktaş yıldız futbolcu ile yola devam etmeyecek.



    OPSİYON İÇİN 5 MAÇI KALDI
    10 maçta her birinde en az 45 dakika oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Boateng'in bunun için 5 maça daha ihtiyacı var.

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