



Önümüzdeki sezon takımda kalması halinde yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanacak olan 32 yaşındaki futbolcudan bu rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya çekmesi istenecek. Boateng bu talebi reddetmesi halinde Beşiktaş yıldız futbolcu ile yola devam etmeyecek.