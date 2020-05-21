Sergen Yalçın'dan önce teknik direktörlük koltuğunda oturan Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istemesine rağmen siyah-beyazlı yönetim tarafından gönderilen ve devre arasında soluğu Kasımpaşa'da alan 36 yaşındaki Quaresma'nın, futbolu Beşiktaş formasıyla bırakmak istediği belirlendi.

Porto ya da toplamda 6 sezon top koşturduğu Beşiktaş'ta kariyerini sonlandırmayı her zaman hayal eden deneyimli futbolcunun bu düşüncesinin, Beşiktaş Yönetimi tarafından kabul görüp görmeyeceği ise merak konusu oldu. Transfer edilecek her oyuncu için Sergen Yalçın'ın onayını almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Quaresma'ya kırgın ve kızgın olduğu öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve futboldan sorumlu yöneticilerin seçimi kazandıktan sonra Beşiktaş'taki alacakları konusunda Quaresma ile görüştüğü ancak Portekizli oyuncunun o günlerde alacaklarının ertelenmesi talebini kabul etmediği belirtildi.

Q7'nin tepki çeken bu davranışını unutmayan yönetimin geri dönüşe kesinlikle sıcak bakmadığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar devre arasında FIFA'dan ağır bir cezayla karşı karşıya kalmamak için anlaşmaya yanaşmayan Quaresma'nın tüm alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Quaresma'nın dönüş için bu kez yönetimin tüm koşullarını kabul etmeye hazır olduğu da iddia edildi.