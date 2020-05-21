



G.Saray transfer çalışmalarını sürdürürken Suudi Arabistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Arap basını bir süredir transferde en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Guelor Kanga'ya Al- Ahli dışında Türk takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı. Ayrıca bu oyuncu için her an yeni kulüplerin devreye girebileceği de haberde özellikle vurgulandı.