FIFA ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kulüpleri iflas eden futbolculara destek sağlayacak. FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurum tarafından karşılanacağı belirtildi.
R.MADRİD'TE AİLELERLE KAMP SERBEST!
REAL Madrid, son maçlar öncesi Valdebebas tesislerinde izole bir şekilde kampa girecek. 57 odalı A Takım oteli özel olarak hazırlanacak... Futbolcular ailelerini de tesislere getirecek ama hijyen kurallarına uymak şart…
MARIUS SUMIDICA'NIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
SÜPER Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim'in yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Sumudica, yardımcıları ve Maxim çalışmalara başladı…
GALLER LİGİ TESCİL EDİLDİ
Galler'de salgın nedeniyle askıya alınan Futbol Ligi'nde 2019/20 sezonu tescil edilirken, lider Connah's Quay Nomads şampiyon ilan edildi.
CHELSEA GİROUD'U UZATTI!
İngiltere Premier Lig'nde mücedele eden Chelsea'de 33 yaşındaki Fransız forvet Olivier Giroud'un sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Açıklama Chelsea tarafından resmi olarak yapıldı.
ASKER GİBİ HAZIRIZ
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, liglerin tamamlanmasını istediklerini belirterek, "Türk askeri gibi 7 gün 24 saat hazır bekliyoruz. Yarın desinler çıkar oynarız" diye konuştu.
WATFORD'DA BÜYÜK ŞOK
İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Watford'un bir futbolcusu coronavirüse yakalandı... Ada ekibinde bir futbolcunun dışında iki çalışanın da testleri pozitif çıktı…
GARRY RODRIGUES'DEN ROTTERDAM'A YARDIM
Garry Rrodrigues, salgın nedeniyle zor günler geçiren Sparta Rotterdam kulübüne kombine biletler satın alarak yardım etti.
ARAS'A ALTIN MADALYA
26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda elit erkekler yarışını kazanan İsveçli Fsiha'nın dopingli çıkmasıyla Aras Kaya'nın aynı şampiyonada elde ettiği gümüş madalya altına dönüştü.
BOGDANOVIC DEPREMİ
NBA ekibi Utah Jazz'ın Hırvat skoreri Bojan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle gelecek sezona kadar forma giyemeyecek. 31 yaşındaki Bogdanovic'in operasyon geçirdiği bildirildi.
SEGANOV'LA YOLLAR AYRILDI
Voleybolda Efeler Ligi ekibi Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi. Açıklamada, "Seganov'la kontrat yenilememe kararı alınmıştır" denildi.
R.MADRİD'TE AİLELERLE KAMP SERBEST!
REAL Madrid, son maçlar öncesi Valdebebas tesislerinde izole bir şekilde kampa girecek. 57 odalı A Takım oteli özel olarak hazırlanacak... Futbolcular ailelerini de tesislere getirecek ama hijyen kurallarına uymak şart…
MARIUS SUMIDICA'NIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
SÜPER Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim'in yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Sumudica, yardımcıları ve Maxim çalışmalara başladı…
GALLER LİGİ TESCİL EDİLDİ
Galler'de salgın nedeniyle askıya alınan Futbol Ligi'nde 2019/20 sezonu tescil edilirken, lider Connah's Quay Nomads şampiyon ilan edildi.
CHELSEA GİROUD'U UZATTI!
İngiltere Premier Lig'nde mücedele eden Chelsea'de 33 yaşındaki Fransız forvet Olivier Giroud'un sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Açıklama Chelsea tarafından resmi olarak yapıldı.
ASKER GİBİ HAZIRIZ
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, liglerin tamamlanmasını istediklerini belirterek, "Türk askeri gibi 7 gün 24 saat hazır bekliyoruz. Yarın desinler çıkar oynarız" diye konuştu.
WATFORD'DA BÜYÜK ŞOK
İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Watford'un bir futbolcusu coronavirüse yakalandı... Ada ekibinde bir futbolcunun dışında iki çalışanın da testleri pozitif çıktı…
GARRY RODRIGUES'DEN ROTTERDAM'A YARDIM
Garry Rrodrigues, salgın nedeniyle zor günler geçiren Sparta Rotterdam kulübüne kombine biletler satın alarak yardım etti.
ARAS'A ALTIN MADALYA
26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda elit erkekler yarışını kazanan İsveçli Fsiha'nın dopingli çıkmasıyla Aras Kaya'nın aynı şampiyonada elde ettiği gümüş madalya altına dönüştü.
BOGDANOVIC DEPREMİ
NBA ekibi Utah Jazz'ın Hırvat skoreri Bojan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle gelecek sezona kadar forma giyemeyecek. 31 yaşındaki Bogdanovic'in operasyon geçirdiği bildirildi.
SEGANOV'LA YOLLAR AYRILDI
Voleybolda Efeler Ligi ekibi Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi. Açıklamada, "Seganov'la kontrat yenilememe kararı alınmıştır" denildi.