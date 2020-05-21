





Trabzonspor altyapısından yetişen iki genç oyuncu Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür için bahsedilen bonservis rakamı 50 milyon Euro'ya yaklaşırken iki ismin de tek hayali şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak. Fırtına'nın iki yıldızını Avrupa'nın devleri takibini sürdürüyor.