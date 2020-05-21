Trabzonspor altyapısından yetişen iki genç oyuncu Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür için bahsedilen bonservis rakamı 50 milyon Euro'ya yaklaşırken iki ismin de tek hayali şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak. Fırtına'nın iki yıldızını Avrupa'nın devleri takibini sürdürüyor.
LIVERPOOL KAPIYI ÇALACAK
Uğurcan Çakır için Liverpool'un 20 milyon Euro üzeri teklifle kapıyı çalması beklenirken, uzun bir sakatlık sonrası sahalara dönen Abdülkadir için de aynı rakamlardan bahsediliyor.
YÜZÜMDE TEBESSÜM OLUŞUYOR
Trabzon'un kalecisi Uğurcan, "Formayı sırtıma geçirdiğim günden beri tek bir hayalim var o da şampiyonluk" derken Abdülkadir "Şampiyonluk kelimesi yüzümde tebessüm oluşturuyor" dedi.
SİZ ROL MODELSİNİZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, her iki oyuncuya "Siz gençlerin rol modelisiniz" diye konuştu.
Süper Lig'in 2. yarısında sakatlıktan dönen Trabzonspor'un 10 numarası Abdülkadir Ömür takımına önemli katkı veriyor…
Uğurcan Çakır bu sezon çıktığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarı mest etti.