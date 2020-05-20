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    • Spor
    • 20.05.2020 Gazete
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    Kasapoğlu eşiyle birlikte ’nı okudu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Gençlik ve ve eşi Betül Kasapoğlu, 'ü Anma, Gençlik ve kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da 'nı okudu. 81 ilde gerçekleşen etkinliğe , 'da Eryaman'daki (TOHM) katıldı.

    Kasapoğlu eşiyle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu
    Gençlik ve ve eşi Betül Kasapoğlu, 'ü Anma, Gençlik ve kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da 'nı okudu. 81 ilde gerçekleşen etkinliğe , 'da Eryaman'daki (TOHM) katıldı.



    DEENEY, OĞLU İÇİN İDMANLARA ÇIKMIYOR!
    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen Troy Deeney, nefes darlığı çeken çocuğunu tehlikeye atmak istemediği için antrenmanlara çıkmayacağını belirtti. 31 yaşındaki oyuncu, "Oğlum sadece 5 aylık ve nefes darlığı çekiyor. Eve geldiğimde onu tehlikeye atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

    YUNANİSTAN'DA LİGLER 6 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
    Komşu Yunanistan'da Coronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen ligler 6 Haziran'da yeniden start alacak. Tüm takımların liglerin 6 Haziran tarihinde başlamasında hemfikir olduğu, herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı ifade edildi. Yunanistan Süper Ligi ertelendiğinde Olympiakos, PAOK'un 5 puan önünde lider durumdaydı.

    G.SARAY'DAN YENİ PROJE
    G.SARAY, ligde evinde seyircisiz oynayacağı 3 maçta ücreti karşılığında tribünlerde taraftarların fotoğraflarına yer verecek. Belirlenen ücret ise 149 TL.

    CİMBOM'DA TEST GÜNÜ
    Bir personelinde coronavirüs çıkan Galatasaray'da bugün futbolcular ve tüm personel yeniden testten geçecek.

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