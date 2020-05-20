Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu. 81 ilde gerçekleşen etkinliğe Bakan Kasapoğlu, Ankara'da Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) katıldı.
DEENEY, OĞLU İÇİN İDMANLARA ÇIKMIYOR!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen Troy Deeney, nefes darlığı çeken çocuğunu tehlikeye atmak istemediği için antrenmanlara çıkmayacağını belirtti. 31 yaşındaki oyuncu, "Oğlum sadece 5 aylık ve nefes darlığı çekiyor. Eve geldiğimde onu tehlikeye atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'DA LİGLER 6 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Komşu Yunanistan'da Coronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen ligler 6 Haziran'da yeniden start alacak. Tüm takımların liglerin 6 Haziran tarihinde başlamasında hemfikir olduğu, herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı ifade edildi. Yunanistan Süper Ligi ertelendiğinde Olympiakos, PAOK'un 5 puan önünde lider durumdaydı.
G.SARAY'DAN YENİ PROJE
G.SARAY, ligde evinde seyircisiz oynayacağı 3 maçta ücreti karşılığında tribünlerde taraftarların fotoğraflarına yer verecek. Belirlenen ücret ise 149 TL.
CİMBOM'DA TEST GÜNÜ
Bir personelinde coronavirüs çıkan Galatasaray'da bugün futbolcular ve tüm personel yeniden testten geçecek.
DEENEY, OĞLU İÇİN İDMANLARA ÇIKMIYOR!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen Troy Deeney, nefes darlığı çeken çocuğunu tehlikeye atmak istemediği için antrenmanlara çıkmayacağını belirtti. 31 yaşındaki oyuncu, "Oğlum sadece 5 aylık ve nefes darlığı çekiyor. Eve geldiğimde onu tehlikeye atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'DA LİGLER 6 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Komşu Yunanistan'da Coronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen ligler 6 Haziran'da yeniden start alacak. Tüm takımların liglerin 6 Haziran tarihinde başlamasında hemfikir olduğu, herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı ifade edildi. Yunanistan Süper Ligi ertelendiğinde Olympiakos, PAOK'un 5 puan önünde lider durumdaydı.
G.SARAY'DAN YENİ PROJE
G.SARAY, ligde evinde seyircisiz oynayacağı 3 maçta ücreti karşılığında tribünlerde taraftarların fotoğraflarına yer verecek. Belirlenen ücret ise 149 TL.
CİMBOM'DA TEST GÜNÜ
Bir personelinde coronavirüs çıkan Galatasaray'da bugün futbolcular ve tüm personel yeniden testten geçecek.