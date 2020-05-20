



Başkan Erdoğan, omzundan ameliyat olan diğer sporcu Çolak'ın da durumunu sorup "Omuz sakatlığı çok zordur. 'Halka' hareketleri sizin direkt omzunuzu etkileyen bir harekettir. Olimpiyatların ertelenmesi sizler için iyi oldu" dedi. Daha sonra Erdoğan tüm sporculara, "Bu süreçte sakın idmanlarınızı aksatmayın. Çalışmaya devam. Gardınızı düşürmeyin" deyip tavsiyeler verdi.





'TRANSFER VAR MI ÇAĞLAR?'

İngiltere'de Leicester City'de futbol hayatını sürdüren Çağlar Söyüncü'yle de yakından ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Söyüncü'ye "Transfer var mı" diye sordu. Adı Barcelona ile geçen genç futbolcu, "Menajerim ilgileniyor efendim" yanıtını verdi.