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    • 19.05.2020 21:58
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    son test sonuçlarını açıkladı

    Kulübü cular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, antrenmanlarına iki grup halinde devam edeceklerini duyurdu.

    Medipol Başakşehir korona sonuçlarını açıkladı

    Kulübü cular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

    ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Futbol A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan COVID-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir."

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