



Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının üzerinden 2 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen henüz teknik direktör bilmecesini çözemeyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor… Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimlerine yoğunlaşan Sarı-Lacivertliler için sürpriz bir iddia geldi.