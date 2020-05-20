Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının üzerinden 2 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen henüz teknik direktör bilmecesini çözemeyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor… Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimlerine yoğunlaşan Sarı-Lacivertliler için sürpriz bir iddia geldi.
FRANSA'DAN GELEN FLAŞ İDDİA
YAHOO Fransa'da görev yapan ünlü gazeteci Manu Lonjon, F.Bahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'a teklif yaptığını yazdı. Sarı-Lacivertliler'in gizli operasyonu ortaya çıktı.
TAM KOÇ'UN ARADIĞI İSİM!
39 yaşındaki Dirk Kuyt'ın "Genç, maliyeti düşük ve Türkiye Ligi'ni bilen bir teknik adam arıyoruz" açıklamasını yapan Başkan Ali Koç'un bütün kriterlerine uyması da dikkatleri çekiyor.
BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK
Ancak genç hocanın, "Yeni sezonda Feyenoord'ta antrenörlük yapmak istiyorum" yanıtını verdiği belirlendi. Buna karşın F.Bahçe yönetiminin Kuyt konusunda ısrarcı davranacağı belirtiliyor.