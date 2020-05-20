Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor... Koronavirüs nedeniyle Basketbol Ligi tescil edilirken, takımlar da uğradığı mali zararı en aza indirmek için çalışmalarını yürütüyor.

Bu bağlamda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe de, bütçesinde daralmaya gideceğinin sinyallerini vermişti.

Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Nando de Colo'nun, sarı lacivertli takımdan ayrılabileceğini ifade etti.