Başkan Erdoğan milli sporcularla görüştü: "İdmanları aksatmayın daha çok çalışın"







Sporculardan coronavirüs sürecinde çalışmalarına devam etmelerini isteyen Erdoğan, "Bu dönemde idmanlarını aksatmayın. Daha çok çalışın. Gardınızı düşürmeyin" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca milli güreşçi Taha Akgül ile Dünya Şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'a sakatlıkları sebebiyle "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Taha Akgül de Erdoğan'a 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.



EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ

Başkan Erdoğan, sporcularla ve gençlerle yaptığı görüşmede, "Karşılaştığımız güçlüklere karşı en büyük güç kaynağımız siz gençlerimizsiniz" dedi.