Başkan Erdoğan milli sporcularla görüştü: "İdmanları aksatmayın daha çok çalışın"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle bir görüşme düzenledi. Türkiye'nin lisanslı sporcu sayısında ve tesisleşme açısından önemli bir atılım yaptığını söyleyen Başkan Erdoğan, toplantıya katılan tüm sporcularla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Sporculardan coronavirüs sürecinde çalışmalarına devam etmelerini isteyen Erdoğan, "Bu dönemde idmanlarını aksatmayın. Daha çok çalışın. Gardınızı düşürmeyin" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca milli güreşçi Taha Akgül ile Dünya Şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'a sakatlıkları sebebiyle "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Taha Akgül de Erdoğan'a 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.
EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ
Başkan Erdoğan, sporcularla ve gençlerle yaptığı görüşmede, "Karşılaştığımız güçlüklere karşı en büyük güç kaynağımız siz gençlerimizsiniz" dedi.
TRANSFER VAR MI ÇAĞLAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen toplantıda diğer sporcularla olduğu gibi milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile de yakından ilgilendi. Erdoğan, adı İspanyol devi Barcelona ile anılan yıldız futbolcuya, "Transfer var mı Çağlar?" diye sordu. Çağlar'ın yanıtı, "Menajerim ilgileniyor efendim" oldu.