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    • Spor
    • 19.05.2020 Gazete
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    Palomino’ya hücum! Arjantinli stoper için yoğun mesai harcıyor...

    Stoperdeki sorunu göçmeye kararlı olan ile son sezonunu yaşayan Palomino’nun menajeri ile görüştü. İmza parası isteği olumlu karşılandı. Görüşmeler devam ediyor.



    Fenerbahçe, bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı stoper bölgesi için ciddi bir çalışma içine girdi. Daha önce Seri A'da Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'yu gündemine alan Fenerbahçe, Arjantinli oyuncunun menajeri ile temaslarını sıklaştırdı.



    Sözleşmesi sona erecek olan ve hiçbir takımla da henüz anlaşmamış olan Palomino için Sarı-Lacivertli kulübün 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve maaş dışında imza parası önerdiği de gelen haberler arasında.



    30 yaşındaki Palomino'nun bonservis problemi yok. Piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında.

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