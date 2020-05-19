Fenerbahçe, bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı stoper bölgesi için ciddi bir çalışma içine girdi. Daha önce Seri A'da Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'yu gündemine alan Fenerbahçe, Arjantinli oyuncunun menajeri ile temaslarını sıklaştırdı.
Sözleşmesi sona erecek olan ve hiçbir takımla da henüz anlaşmamış olan Palomino için Sarı-Lacivertli kulübün 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve maaş dışında imza parası önerdiği de gelen haberler arasında.
30 yaşındaki Palomino'nun bonservis problemi yok. Piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında.