





İngiltere'nin ünlü bir gazetesi onun için "Ferguson'ın hikâyesi, işçi sınıfından gelen yetenekli bir adamın, elit okulların büyülü simyası ya da şöhretin getirdiği parıltıdan ziyade, ömür boyu süren sıkı çalışma aracılığıyla zirveye çıkabildiği ve içinde yetiştiği dünyaya sadık kalabildiği zamana açılan bir kapıdır" diye yazmıştı. Alexander Chapman ya da kısaca Alex Ferguson 31 Aralık 1941'de İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da doğdu. Babası kaynakçılık yapan yoksul bir işçiydi. Bugün bile Protestan- Katolik diye mezhepsel çekişmelerin yoğun olduğu, hatta Rangers ve Celtic diye futbol takımlarının bile buna göre kurulduğu Glasgow'da Ferguson'ın durumu çok farklıydı. Babası Protestan, annesi Katolik; doğduğu evin sahibi olan dedesi Katolik, babaannesi ise Protestan'dı. Alex Ferguson ise Protestan olarak büyüdü ve çocukken Protestanların takımı Glasgow Rangers'ın fanatik bir taraftarıydı.