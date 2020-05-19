İngiltere'nin ünlü bir gazetesi onun için "Ferguson'ın hikâyesi, işçi sınıfından gelen yetenekli bir adamın, elit okulların büyülü simyası ya da şöhretin getirdiği parıltıdan ziyade, ömür boyu süren sıkı çalışma aracılığıyla zirveye çıkabildiği ve içinde yetiştiği dünyaya sadık kalabildiği zamana açılan bir kapıdır" diye yazmıştı. Alexander Chapman ya da kısaca Alex Ferguson 31 Aralık 1941'de İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da doğdu. Babası kaynakçılık yapan yoksul bir işçiydi. Bugün bile Protestan- Katolik diye mezhepsel çekişmelerin yoğun olduğu, hatta Rangers ve Celtic diye futbol takımlarının bile buna göre kurulduğu Glasgow'da Ferguson'ın durumu çok farklıydı. Babası Protestan, annesi Katolik; doğduğu evin sahibi olan dedesi Katolik, babaannesi ise Protestan'dı. Alex Ferguson ise Protestan olarak büyüdü ve çocukken Protestanların takımı Glasgow Rangers'ın fanatik bir taraftarıydı.
GOL KRALI OLDU
27 yıl çalıştıracağı ve efsane olacağı Manchester United ise Katolik takımı olarak kurulmuştu. 1930'lardan beri Ferguson'ın başa geçtiği 1986'ya kadar takımda hiç Protestan hoca çalışmamıştı. Bunları belirtmemizin nedeni, Ferguson'ın kişiliği ve başarılarıyla bütün mezhepsel ayrımların üstüne çıkabilmiş bir hoca olmasıdır. Ferguson'ın hocalığının futbolculuğunun üstüne çıkmasının bir nedeni de geri planda kalan İskoç Ligi'nde oynamış olmasıdır. Oysa Dunfermline'dan Glasgow Rangers'a gol kralı olarak transfer olduğunda transfer rekoru kırmıştı.
ABERDEEN'DE PARLADI
Hayat hikâyesini yazdığı kitapta Rangers'ta oynarken Katolik bir kadınla evlendiği için ayrımcılığa uğradığını söylüyor. 1974'te futbolu bıraktıktan sonra St. Mirren'in hocası oldu. Burada dört sezon çalıştı, çok genç bir takım kurdu ve 2. Lig şampiyonu yaptı. Bu esnada geçinmek için ayrıca bar işletiyordu. Hocalıkta asıl çıkışı İskoçların tanınmış takımı Aberdeen'le başladı. 1980'de Aberdeen 15 yıldır şampiyonluğu kimseye vermeyen Ranger ve Celtic'i geçerek şampiyon oldu. Çok disiplinli, futbolcuların çekindiği ve "Öfkeli" diye lakap taktıkları bir yönetim anlayışı vardı.
1986'DA MANU'DA
Bu tarzını hiç değiştirmedi, ona göre hiçbir futbolcu kulüpten üstün değildi ve asla kaprise, şımarıklığa taviz vermedi. O yüzden kimileri tarafından "diktatör" olarak nitelendirilmiştir. Aberdeen, 1984'te hem lig hem de kupada şampiyon olurken, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı da kazandı. Bu büyük başarı nedeniyle Ferguson'a Britanya İmparatorluk Nişanı verildi. 1985'te Abeerden'in yanı sıra İskoçya Milli Takımı'nı da çalıştırmaya başladı. Bu iki takımı birden çalıştırma bir yıl sürdü. Uzun süredir İngiltere'nin büyük kulüplerinden gelen teklifler geliyordu ve sonunda 1986'da Manchester United'ın başına geçti. United, o geldiğinde 19 yıldır şampiyon olamamış hatta küme düşmeme mücadelesi verir haldeydi. Takımı yeniden yapılandırması kolay olmadı. İlk yıllarında takım şampiyon olamayınca istifa sesleri yükseldi ama yönetim ona güvenmeye devam etti.
SİR UNVANI VERİLDİ
Sabah 5'te kalkıyor, United'ın minik takım maçlarını dahi izliyordu. Teknik Direktör'den daha fazlasıydı, adeta büyük bir şirketi yöneten, transferinden sağlık merkezine kadar takımın her şeyiyle bizzat ilgilenen bir genel müdür gibiydi. Manchester United'ı tekrar büyük kulüp yaparken, 13 Premier lig, 2 şampiyonlar ligi ve 5 federasyon ve 4 kez de lig kupası şampiyonluğu kazandı. 1999'da Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ni, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanınca Alex Ferguson'a Kraliçe tarafından "Sir" unvanı verildi. 92 Takımı denen ve daha sonra hepsi çok ünlü olacak futbolcular başta olmak üzere oyuncu yetiştirmesiyle de tarihe geçen Ferguson'ın belki de en büyük başarısı, bir lider olarak, egoları yüksek, şöhretli futbolcuları sevk ve idare eden yöneticilik başarısıdır. 5 Mayıs 2018'de beyin kanaması geçirdi ama ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
ONA 'SiR' UNVANI BOŞA VERiLMEDi
Kimi zaman diktatör yakıştırması bile yapılan Ferguson asla şımarıklığa izin vermedi. Disiplin onun için her şeydi. İskoç hocaya kraliçe tarafından 'Sir' unvanı verildi.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 32