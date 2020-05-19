Vedat için İtalyan-İngiliz savaşı! Avrupa bu yaz Muriç'i konuşacak...

Fenerbahçe kulübünün satış listesine koymasa da değerini bulması durumunda FFP'yi hesaba katarak satmayı planladığı Vedat Muric için Avrupa kulüplerinden somut adımlar gelmeye başladı. 5 Avrupa kulübünün Vedat ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye mektup gönderdikleri öğrenildi.
RESMİ TEMASA GEÇTİLER
3 İngiliz kulübü Tottenham, West Ham, West Bromwich Albion ile birlikte, 2 İtalyan devi Lazio ve Napoli bir fiyat teklifinde bulunmadan Vedat ile ilgilendiklerini F.Bahçe'ye resmen bildirdiler.
SIRADA FİYAT TEKLİFİ VAR
Fiyat tekliflerinin de kısa bir süre içinde gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Vedat Muric için kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı, piyasanın kızışması durumunda fiyatın artabileceği belirtiliyor.
YÖNETİM TAVİZ VERMEYECEK
Kulübe yakın kaynaklar tekliflerin istenilen düzeye gelmemesi durumunda yönetimin maksimum 22-23 milyon Euro bandına ineceği daha aşağıya inmelerinin söz konusu olmadığını ifade ediyorlar.
FENERBAHÇE'NİN ACELESİ YOK!
Fenerbahçe, Vedat'ın transferinde tok satıcı rolünü oynuyor. Yönetim, istenilen rakama gelinmezse satışa izin vermeyecek.