Vedat için İtalyan-İngiliz savaşı! Avrupa bu yaz Muriç'i konuşacak...







Fenerbahçe kulübünün satış listesine koymasa da değerini bulması durumunda FFP'yi hesaba katarak satmayı planladığı Vedat Muric için Avrupa kulüplerinden somut adımlar gelmeye başladı. 5 Avrupa kulübünün Vedat ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye mektup gönderdikleri öğrenildi.