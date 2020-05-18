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    • Spor
    • 18.05.2020 Gazete
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    yönetime raporu verdi: N’Sakala’yı istiyorum

    Teknik Direktörü ’ın yönetime verdiği raporda, “N’Sakala’yı takımımda görmek istiyorum. Kendisine kefilim” dediği öğrenildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

    N’sakala’yı istiyorum
    Beşiktaş teknik direktörü 'ın N'Sakala için yönetime kapsamlı bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki sene kadrosunda 'dan öğrencisi olan eski oyuncusunu görmek isteyen başarılı hocanın "Ben atletik bir sol bek istiyorum, rakibi bunaltacak, devamlı koşacak, önündeki arkadaşını rahatlatacak bir bek olmalı bu. Bahsettiğim özelliklerin hepsi N'Sakala'da var. Onu transfer ederseniz solda bir sıkıntı yaşamayız. Kendisine her bakımdan kefilim. Burada uyum sorunu da yaşamaz. Ayrıca karakter olarak da 'a yakışacak bir futbolcu. Gerçek bir profesyonel ve özel hayatı çok düzenli" dediği öğrenildi. Bu arada Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın elinde oyuncuyla imzaladığı protokolün olduğu öğrenildi.




    ALANYASPOR'DA TAKIMIN BANKOSU
    Beşiktaş'ın Alanyaspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken N'Sakala için çok önemli bir adım attığı öne sürüldü.

    'YLE İLGİMİZ YOK
    Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ, Gökhan Töre ile ilgilendikleri haberlerinin doğru olmadığını ifade ederek, "Listemizde yok" dedi.

    Beşiktaş'ta gözler çarşamba gününde
    COVID-19 testi sonucunda vaka sayısı 11'e yükselen Beşiktaş'a Çarşamba günü, 'nde yeniden test yapılacak. Çıkacak sonuçlara göre de yeni planlama belirlenecek.

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