F.Bahçe'den Ravil Tagir atağı… Sarı-Lacivertliler listelerinde yer alan Altınordu'nun 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir için girişimlerini hızlandırdı. Genç futbolcuya M. City ve Dortmund'un talip olmasından rahatsızlık duyan F.Bahçe Yönetimi İzmir kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Altınordu ile ilişkileri çok iyi olan yönetim daha önce bu kulüpten Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine katmıştı.
BİR YERE GİTMİYORUM
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi. Hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan Sarı-Lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi. Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.
ÖNCE SEZONU TAMAMLAMALI
Fenerbahçe'nın başarılı kalecisi Altay Bayındır liglerin başlamasını beklediklerini söyleyerek, "Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.
BİR YERE GİTMİYORUM
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi. Hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan Sarı-Lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi. Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.
ÖNCE SEZONU TAMAMLAMALI
Fenerbahçe'nın başarılı kalecisi Altay Bayındır liglerin başlamasını beklediklerini söyleyerek, "Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.