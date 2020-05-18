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    • Spor
    • 18.05.2020 Gazete
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    için devlerle yarışıyor

    ’nin ilgilendiği Altınordu’nun genç stoperi ’e M.City ve Dortmund da talip oldu. Yönetim bu gelişme üzerine elini çabuk tutma kararı aldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Fener devlerle yarışıyor
    F.Bahçe'den atağı… Sarı-Lacivertliler listelerinde yer alan Altınordu'nun 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir için girişimlerini hızlandırdı. Genç futbolcuya M. City ve Dortmund'un talip olmasından rahatsızlık duyan F.Bahçe Yönetimi İzmir kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Altınordu ile ilişkileri çok iyi olan yönetim daha önce bu kulüpten Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine katmıştı.


    BİR YERE GİTMİYORUM
    ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi. Hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan Sarı-Lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi. Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.

    ÖNCE SEZONU TAMAMLAMALI
    Fenerbahçe'nın başarılı kalecisi Altay Bayındır liglerin başlamasını beklediklerini söyleyerek, "Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.
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