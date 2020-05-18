57 yaşındaki Holyfield ile 53’lük Tyson kapışacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Efsane boksörler Evander Holyfield ve Mike Tyson'ın yayınladıkları 'Geri dönüş' videoları sonrası efsane isimlerin 3. kez karşı karşıya gelip gelmeyecekleri konuşuluyordu. Müjdeyi, Holyfield verdi. 1997'de yapılan maçta Tyson, Holyfield'in kulağını ısırmıştı. Holyfield 57, Tyson 53 yaşında.
YILDIZ OYUNCULARIMIZ KESİNLİKLE SATILMASIN!
Göztepe'nin hocası İlhan Palut, yönetime gelecek sezonun raporunu sundu. Sözleşmeleri bitecek olan kaleci Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulmasını isteyen genç teknik adam Palut'un zorunlu kalınmadıkça Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi.
LİG BAŞLAMAZSA KENDİMİ 10. KATTAN AŞAĞI ATARIM
Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş bir açıklama geldi. Liglerin yeniden başlatılmasını isteyen Sumudica "Romanya'dan Türkiye'ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım" ifadelerini kullandı.
KALINC ORTADA KALACAK!
F.Bahçe'nin forvet adayları arasında olduğu iddia edilen Nikola Kalinic ortada kalabilir. İspanyol basını, "A.Madrid ve Roma yeni sezonda Kalinic'i düşünmüyor" dedi.
MAİCON İÇİN 3 MİLYON EURO
Yeni sezon için transfer bütçesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan müjde geldi. Suudi basını, Al Nasr kulübünün Maicon'u kadrosunda tutmak istediğini ve 3 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.
GAİTAN'A VETO GELDİ
Beşiktaş'a menajerler tarafından, Lille ile sözleşmesi bitecek olan Nico Gaitan'ın önerildiği ortaya çıktı. Ancak Sergen Yalçın'ın 32 yaşındaki Arjantinli yıldızı, "Kariyeri düşüşte. Maaşı da yüksek olur. Bana genç adam lazım" diyerek veto ettiği öğrenildi.
4 GÖZLE BEKLİYOR
Lionel Messi ara verilen ligler için konuştu. Arjantinli yıldız, "Virüs her yerde. Evden çıkınca da tehlike var. Önlemleri alıp devam edeceğiz. Şahsen 4 gözle ligi bekliyorum" dedi.
YILDIZ OYUNCULARIMIZ KESİNLİKLE SATILMASIN!
Göztepe'nin hocası İlhan Palut, yönetime gelecek sezonun raporunu sundu. Sözleşmeleri bitecek olan kaleci Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulmasını isteyen genç teknik adam Palut'un zorunlu kalınmadıkça Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi.
LİG BAŞLAMAZSA KENDİMİ 10. KATTAN AŞAĞI ATARIM
Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş bir açıklama geldi. Liglerin yeniden başlatılmasını isteyen Sumudica "Romanya'dan Türkiye'ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım" ifadelerini kullandı.
KALINC ORTADA KALACAK!
F.Bahçe'nin forvet adayları arasında olduğu iddia edilen Nikola Kalinic ortada kalabilir. İspanyol basını, "A.Madrid ve Roma yeni sezonda Kalinic'i düşünmüyor" dedi.
MAİCON İÇİN 3 MİLYON EURO
Yeni sezon için transfer bütçesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan müjde geldi. Suudi basını, Al Nasr kulübünün Maicon'u kadrosunda tutmak istediğini ve 3 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.
GAİTAN'A VETO GELDİ
Beşiktaş'a menajerler tarafından, Lille ile sözleşmesi bitecek olan Nico Gaitan'ın önerildiği ortaya çıktı. Ancak Sergen Yalçın'ın 32 yaşındaki Arjantinli yıldızı, "Kariyeri düşüşte. Maaşı da yüksek olur. Bana genç adam lazım" diyerek veto ettiği öğrenildi.
4 GÖZLE BEKLİYOR
Lionel Messi ara verilen ligler için konuştu. Arjantinli yıldız, "Virüs her yerde. Evden çıkınca da tehlike var. Önlemleri alıp devam edeceğiz. Şahsen 4 gözle ligi bekliyorum" dedi.