Galatasaray'da yönetim krizi! Gerilim tırmanıyor

NİSAN VE MAYIS TOPLANTILARI BİR ARADA

Hürriyet'in haberine göre Divan Kurulu heyetinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen nisan ve mayıs ayı divan kurulu toplantılarının 23 Mayıs Cumartesi günü telekonferans ile yapılacağı üyelere duyuruldu. Üyelere gönderilen e-postada, 9 Nisan'da yapılması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen toplantının tam tarihi 23 Mayıs Cumartesi, saat 13.30 olarak duyuruldu. Bununla beraber, gerek toplantı planlaması gerekse gün ve saatle alakalı divan heyetinin, kulüp yönetim kurulu ile iletişime geçmediği ve herhangi bir bilgi vermediği ortaya çıktı.