İngiltere Premier Lig, futbola dönüş projesini hızla sürdürmeye devam ediyor. Oyuncular ve kulüp yetkilileri arasında antrenmanlara dönüş adına tartışmalar sürse de bugün yapılan oylama sonucunda durum, karara bağlanmış oldu.

Bugün, 20 Premier Lig kulübünü katıldığı bir video konferans yapıldı. Gerçekleştirilen oylamada ise antrenmanlara dönüş için ortak karar sağlandı. Antrenmanların 19 Mayıs Salı günü itibariyle başlayacağı aktarıldı.

Yapılacak antrenmanlar 5'er kişilik gruplar halinde olacak ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.