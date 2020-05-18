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    • 18.05.2020 16:57
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    • 18.05.2020 16:57
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    Ada'dan son dakika | İngiltere 'de antrenmanlara başlanacak

    Avrupa'da normale dönüş kapsamında bir bir adımlar atılırken, ilk hamleler spor organizasyonları üzerine. Bu kapsamda bir son dakika haberi Ada'dan geldi. İngiltere 'de futbola geri dönüş kapsamında antrenmanların yeniden başlamasına yönelik yapılan oylama sonuçlandı ve çalışmalara 5'li gruplar halinde yarın başlanması kararı alındı.

    Lig için flaş karar! Anlaşmaya vardılar

    İngiltere , futbola dönüş projesini hızla sürdürmeye devam ediyor. Oyuncular ve kulüp yetkilileri arasında antrenmanlara dönüş adına tartışmalar sürse de bugün yapılan oylama sonucunda durum, karara bağlanmış oldu.

    Bugün, 20 Premier Lig kulübünü katıldığı bir video konferans yapıldı. Gerçekleştirilen oylamada ise antrenmanlara dönüş için ortak karar sağlandı. Antrenmanların 19 Mayıs Salı günü itibariyle başlayacağı aktarıldı.

    Yapılacak antrenmanlar 5'er kişilik gruplar halinde olacak ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

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