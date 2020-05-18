2016 NBA Finalleri'nde 3-1 önde olamalarına rağmen Cleveland Cavaliers'a 4-3 yenilerek şampiyonluğu kaybeden Golden State Warriors, o yaz Kevin Durant'i takıma katarak tüm dünyaya şok etkisi yaratmıştı.

2016-2019 arasındaki Golden State Warriors ise NBA tarihinin en iyi takımlarından biri hâline dönüşmüş ve 2017-2018 yıllarında üst üste iki kez NBA şampiyonu olmayı başarmıştı.





ESPN'e konuşan Warriors Genel Menajeri Bob Myers, "Kevin Durant ile birlikte ikinci kez NBA şampiyonu olduğumuzda bu bize 'Yapmamız gerekini yaptık, iyi iş çıkardık' şeklinde hissettirdi. Zevkli değildi." ifadelerini kullandı.

DURANT'TEN OLAY YANIT

Bob Myers'ın kendisi ile yaşanılan ikinci şampiyonluğu sıradan şekilde nitelediği açıklamalarına yanıt veren Kevin Durant, haberin yapıldığı bir Instagram gönderisine yorum yaptı.

Bu haberin yapıldığı bir Instagram gönderisine yorum yazan Durant, "Fotoğrafa bakınca hepsi b*k gibi mutlu ama," şeklinde bir çıkış yaptı.

2019 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'ın en iyi oyuncularından ikisi (Klay Thompson ve Kevin Durant) sakatlanmış ve seriyi 4-2 kaybederek Toronto Raptors'ın şampiyon olmasını önleyememişti. O yaz sezonunda Kevin Durant ise Golden State Warriors'tan ayrılarak Brooklyn Nets'e gitmişti.