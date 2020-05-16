"11 KULÜP OYNAMAK İSTEDİ"

Biz diğer ülkelere daha iyi durumdayız. Basketbol, voleybol başkanlarıyla görüştüm. Onlarda tüm kulüpler oynamak istemedi. Bizde 11 kulüp oynamak istedi. Sağlık her şeyin başında gelir. Ancak biz ne olursa olsun ligi bitirmek istiyoruz. Tüm kulüplerimize sesleniyorum. Açık, şeffaf ve adil olsunlar.

"BU GÖRÜŞLER KİMSENİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR"

Küme düşmek üzere olan takımlar liglerin bitirilmesini ve küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Bu görüşler inanın hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Kamuoyunun gözünde de komik duruma düşüyorlar. Tweet atmakla, Instagram'dan yayın yapmakla olmaz. Adil olsunlar. Kendilerine yarayacak şekilde açıklama yapmasınlar. Bunların açıklamaları bizim alacağımız kararlarda etkili olamaz.