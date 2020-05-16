OTEL İZOLASYONU

Bundesliga ve Bundesliga 2'de 36 kulüp 'otel izolasyonu' kuralını uyguluyor.

Bu sayede takım dış dünyadan tamamen izole oluyor. Kulüpler otellerde kamp yapar gibi çalışıyor. Odalarda tek kalan futbolcuların her gün ateşleri ölçülüyor. Koronavirüs için yayınlanan temizlik protokolleri her gün uygulanıyor. Ailelerinden de uzak kalan takımlar, sosyal mesafe kuralına bağlı idman yapıyor.

DİŞ MACUNU SKANDALI

Bundesliga'nın geri dönüşü öncesi skandal bir hata yaşandı. Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich, büyük bir hata yaparak, karantina kurallarını çiğnedi. Otel izolasyonu kuralı uygulayan Bundesliga kulüpleri, maçlar başlayana kadar otelden dışarı çıkamayacaktı. Ancak Heiko Herrlich, diş macunu almak için otelden ayrılınca kuralları bozdu. Tecrübeli teknik adam, bugün takımının Wolfsburg'la oynayacağı maçta sahada yer alamayacak.