Avrupa'da koronavirüs krizi sonrası sahaya inen ilk büyük futbol ligi Bundesliga oluyor. Bundesliga ve Bundesliga 2'de 36 kulüp bugün, yarın ve pazartesi santraya iniyor. 8 Mart'ta askıya alınan Bundesliga'da tam 2 ay 8 gün sonra maçlar başlıyor. 25. haftada duran lig, bugün TSİ 16.30'da kaldığı yerden devam edecek. Ruhr derbisi olarak bilinen Borussia Dortmund-Schalke 04 mücadelesi başlangıç olacak. Tamamen koronavirüs protokolüne bağlı kalınacak.
TÜM MAÇLAR SEYİRCİSİZ
Bundesliga'da Bayern Münih 55 puanla lider konumda. B.Dortmund da 51 puanla ikinci sırada yer alıyor. 3. sırada da Leipzig 50 puanla geliyor, Monchengladbach 49 puanla 4. sırada duruyor. Kalan 9 haftada tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Statlarda futbolcular da dahil kişi sayısı 300'ü geçmeyecek. Hakemler ve takımlar ayda en az 4 kez koronavirüs testinden geçecek. Takımlarda pozitif çıksa da çıkanlara 14 günlük karantina olacak ama lig durmayacak.
HAFTANIN MAÇI: RUHR DERBİSİ
İki aylık aradan sonra yeniden perdenin açılacağı Bundesliga'da 26. haftadaki karşılaşmalarla devam edilecek. Lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda 37 puanla 6. sırada bulunan Schalke 04'ü konuk edecek. TSİ 16.30'da başlayacak Ruhr derbisinde sarı-siyahlılarda Emre Can ve Axel Witsel forma giyemeyecek. Bayern Münih ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.
HER ŞEY KURALLI
Takımların maçları, antrenmanları ve seyahatleri kurala bağlandı. Seyahatlerde deplasmanlar için uçak ya da tren kullanacak takımlarda sosyal mesafe kuralları belirlendi. İki kişi yan yana seyahat edemeyecek. Maçlarda takımlar sahaya sırayla çıkacak. Aynı anda çıkış tüneline gidemeyecekler. Takım otobüslerinde koltuklar yeniden dizayn edilecek. Yemekhaneler, spor salonları ve sağlık merkezleri kurala bağlı ve gruplar halinde kullanılacak.
OTEL İZOLASYONU
Bundesliga ve Bundesliga 2'de 36 kulüp 'otel izolasyonu' kuralını uyguluyor.
Bu sayede takım dış dünyadan tamamen izole oluyor. Kulüpler otellerde kamp yapar gibi çalışıyor. Odalarda tek kalan futbolcuların her gün ateşleri ölçülüyor. Koronavirüs için yayınlanan temizlik protokolleri her gün uygulanıyor. Ailelerinden de uzak kalan takımlar, sosyal mesafe kuralına bağlı idman yapıyor.
DİŞ MACUNU SKANDALI
Bundesliga'nın geri dönüşü öncesi skandal bir hata yaşandı. Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich, büyük bir hata yaparak, karantina kurallarını çiğnedi. Otel izolasyonu kuralı uygulayan Bundesliga kulüpleri, maçlar başlayana kadar otelden dışarı çıkamayacaktı. Ancak Heiko Herrlich, diş macunu almak için otelden ayrılınca kuralları bozdu. Tecrübeli teknik adam, bugün takımının Wolfsburg'la oynayacağı maçta sahada yer alamayacak.
HAFTANIN PROGRAMI
>> 16 Mayıs Cumartesi: Borussia Dortmund-Schalke 04, RB-Leipzig-Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach.
>> 17 Mayıs Pazar: Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih.
>> 18 Mayıs Pazartesi: Werder Bremen-Bayer Leverkusen.
12 SENE SONRA MAÇ KAÇIRACAK
Almanya Futbol Federasyonu'nun maçlara yönelik aldığı önlemler arasında seyircisiz oynama da yer alıyor. Bu karardan etkilenenler arasında Köln takımının maskotu keçi Hennes de yer alıyor. Hennes, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir maç öncesi sahaya çıkamayacak.
5 DEĞİŞİKLİK HAKKI
IFAB ve FIFA'nın çalışmaları sonrası koronavirüs krizi nedeniyle bu sezonluk değişiklik hakkı 5'e çıktı. Almanya Futbol Federasyonu dün liglerle bir toplantı yaparak, değişiklik sayısının 3'ten 5'e çıktığını vurguladı. Buna göre Bundesliga ve alt liglerde artık 90 dakika içinde 5 değişim hakkı olacak. Kupa maçlarında uzama olursa 120 dakikada hak 5+1 olacak. 90 dakikalık maçlarda oyun 2 kez duracak. Takımlar bir kerede 3 değişiklik birden yapabilecek.