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    • 16.05.2020 09:06
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    • 16.05.2020 09:06
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    forması giyen Milli yıldızımız radarında! Özel istek...

    A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu , ekiplerinden 'de gösterdiği performansla dünya devlerinin peşinde taktı. Çağlar Söyüncü, Başkanı Bartomeu'nun takip edilmesini istediği oyuncular arasında yer alıyor.  23 yaşındaki stoper için kulübünün istediği bonservis bedeli de belli oldu.

    Çağlar Barcelona yolcusu! Özel istekle...

    Başkanı , koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam edecek olmasından memnun. Özellikle 'in başlayacak olması Katalan ekibinin radarındaki oyuncuları izleme açısından çok önemli. Premier Lig'de forması ile sergilediği performans ile adından söz ettiren milli yıldızımız , Barcelona Başkanı Bartomeu'nun takip edilmesini istediği oyuncular arasında yer alıyor.

    GERÇEKLEŞİRSE EN PAHALI TÜRK OLACAK

    İspanyol medyası, milli yıldızımızın Altınordu'da başlayan macerasının büyük bir çıkışa sahne olduğunu yazdı ve performansıyla devlerin gözdesi olduğunu dile getirdi.20 yaşında Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan ve Alman ekibindeki başarılı iki sezonunda ardından Premier Lig ekiplerinden Leicester'a transfer olan başarılı savunmacının iki yıl içinde değerini katlayarak 21 milyonun üzerinde bir bonservis bedeline sahip olduğunu da yazdı.

    55 MİLYON EURO

    İspanyollar, Barcelona'nın Gerard Pique sonrası onun boşluğunu dolduracak stoperin Çağlar Söyüncü olarak belirlendiğini açıkladı. BBC'nin haberine göre; Çağlar Söyüncü için biçilen fiyatın 55 milyon euro olduğu iddia edildi. Çağlar bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 35 maça çıktı.

    Haberler Spor Leicester City forması giyen Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü Barcelona radarında! Özel istek...
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