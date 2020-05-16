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    • Spor
    • 16.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgınında ünlü futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. 'un Portekizli yıldızı Ronaldo yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. kaleci De Gea yeni tarzıyla da gündem olmayı başardı... da fit haliyle büyük beğeni topladı…

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgınında ünlü futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. 'un Portekizli yıldızı Ronaldo yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. kaleci De Gea yeni tarzıyla da gündem olmayı başardı... da fit haliyle büyük beğeni topladı…



    RONALDO
    Juventus'un yıldızı Ronaldo, her zamanki gibi fit halini sosyal medyadan paylaştı…

    IBRAHIMOVIC
    İsveçli yıldız golcü, evinden yaptığı paylaşımla hayranlarının gönlünü yine kazandı.


    ARDA TURAN
    Yıldız oyuncu , virüs salgınında kişisel antrenmanlarına devam ediyor…

    V.JUNIOR
    'in Brezilyalı golcüsü V.Junior sosyal medyadan Ronaldo'ya nazire yaptı.



    DE GEA
    Ünlü İspanyol kaleci, eşiyle birlikte yeni saç-sakal tarzıyla paylaşımda bulundu…

    DE BRUYNE
    'nin harika çocuğu evde antrenmanlarını aksatmayan futbolculardan…

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