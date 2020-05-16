Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgınında ünlü futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü İspanyol kaleci De Gea yeni tarzıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı... Vinicius Junior da fit haliyle büyük beğeni topladı…







RONALDO

Juventus'un yıldızı Ronaldo, her zamanki gibi fit halini sosyal medyadan paylaştı…



IBRAHIMOVIC

İsveçli yıldız golcü, evinden yaptığı paylaşımla hayranlarının gönlünü yine kazandı.







ARDA TURAN

Yıldız oyuncu Arda Turan, virüs salgınında kişisel antrenmanlarına devam ediyor…



V.JUNIOR

Real Madrid'in Brezilyalı golcüsü V.Junior sosyal medyadan Ronaldo'ya nazire yaptı.







DE GEA

Ünlü İspanyol kaleci, eşiyle birlikte yeni saç-sakal tarzıyla paylaşımda bulundu…



DE BRUYNE

Manchester City'nin harika çocuğu evde antrenmanlarını aksatmayan futbolculardan…