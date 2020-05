Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı! Bunun iki faktörü var. Biri iç faktörler, diğeri dış faktörler"

Teknik kadronun motivasyon düşüklüğüne ve futbolcuların özgüven kaybına çözüm üretemedik. Takım için rekabet ortamı çok önemlidir. Yani her futbolcunun her an oynayabileceğine inanmasıdır. Fakat maalesef biz bu konuda da başarılı olamadık.