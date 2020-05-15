"OBRADOVIC KALMAK İSTEDİĞİ SÜRECE KALIR, BURASI ONUN EVİ"

Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu konudaki düşüncelerimiz, Obradovic'e ilettik, aynı zamanda sözleşme teklifimizi de birkaç kez sunduk. Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre "en iyi kadroyu kurduk', inanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık. Obradovic'e birkaç kez sözleşme teklif ettik, sezon sonunda bakacağım dedi. Biz de ilerleyen günlerde kendisi ile konuşacağız. Obradovic kalmak isterse, Fenerbahçe'de kalır, burası onun evi.

"Beklentilerimizin tam tersi oldu sezon başlangıcımız ama buna rağmen haftalar içinde biraz toparlanmaya başladık. Türkiye Kupası'nı aldık, EuroLeague'de Play-Off potasına girdik. Tam toparlanıyor derken ertelemeler geldi, iptaller geldi. Belki de biz bu sezon devam edebilseydi takvimler, kimsenin beklemediği şekilde noktalayabilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Belki de bu kadar kötü başlangıcın sonu çok farklı olabilirdi"