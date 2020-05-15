Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Başkan Ali Koç, Obradovic'in geleceği hakkında ve yeni teknik direktörü konusunda açıklama yaptı.
İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları...
"SAĞLIK BAKANIMIZ GERÇEK BİR LİDERLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ"
Buraya kadar geldik. Buraya kadar gelirken de çok çaba sarf ettik. Dünya ile kıyasladığımız zaman çok iyi bir yerdeyiz. Burada yapmak istediğim önemli hatırlatma rahatlamayalım, hassasiyetle davranmaya devam edelim. Sağlık Bakanımızın sürekli gelişmeleri bize anlatması ve gerçek bir liderlik örneği sergilemesi, bu süreci bu şekilde atlatmamızın önemli etkenlerinden. Tabii bu ekip işi. Herkes var gücüyle çalıştı. Hepsine Fenerbahçe camiası olarak şükranlarımızı iletmek istiyorum. Yardım yapmak için yola çıkan 2 vatandaşımız Van'da şehit oldu. Onlara da başsağlığı diliyorum.
"OBRADOVIC KALMAK İSTEDİĞİ SÜRECE KALIR, BURASI ONUN EVİ"
Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu konudaki düşüncelerimiz, Obradovic'e ilettik, aynı zamanda sözleşme teklifimizi de birkaç kez sunduk. Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre "en iyi kadroyu kurduk', inanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık. Obradovic'e birkaç kez sözleşme teklif ettik, sezon sonunda bakacağım dedi. Biz de ilerleyen günlerde kendisi ile konuşacağız. Obradovic kalmak isterse, Fenerbahçe'de kalır, burası onun evi.
"Beklentilerimizin tam tersi oldu sezon başlangıcımız ama buna rağmen haftalar içinde biraz toparlanmaya başladık. Türkiye Kupası'nı aldık, EuroLeague'de Play-Off potasına girdik. Tam toparlanıyor derken ertelemeler geldi, iptaller geldi. Belki de biz bu sezon devam edebilseydi takvimler, kimsenin beklemediği şekilde noktalayabilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Belki de bu kadar kötü başlangıcın sonu çok farklı olabilirdi"
Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı! Bunun iki faktörü var. Biri iç faktörler, diğeri dış faktörler"
Teknik kadronun motivasyon düşüklüğüne ve futbolcuların özgüven kaybına çözüm üretemedik. Takım için rekabet ortamı çok önemlidir. Yani her futbolcunun her an oynayabileceğine inanmasıdır. Fakat maalesef biz bu konuda da başarılı olamadık.
"GENÇ, AÇ VE ÇALIŞKAN BİR HOCA ARIYORUZ"
Birkaç konuya da açıklık getirmek istiyorum; birincisi tabii ki teknik direktör süreci. 3-4 teknik direktörle görüştük; 1 tane teknik adam ile neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020'in tarihinin değişmesiyle bizim de planlarımız sekteye uğradı. Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz bir isim olabilir, bilmediğiniz bir isim de olabilir. Ancak hiçbir acelemiz yok. Bu sezonu kurtaracağız diye önümüzdeki sezonu da kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz. Zaten bayramdan sonra da Camiaya Sesleniş programı ile gelişmeleri aktarmak istiyorum. Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. FIFA'nın virüs nedeniyle farklı bir transfer stratejisi olacak. O yüzden şu an yerlilere odaklanmış durumdayız.
'BİR TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞMIŞTIK AMA...'
Teknik direktör konusunda ertelemeden önce de 3-4 hocayla birlikte görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin 21'e ertelenmesiyle ne yazık ki planlarımız da ertelendi. Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var.
Hoca konusunda hiç bir acelemiz yok. Oyuncu transferi konusunda daha çok iç transfere bakıyoruz. FIFA'nın da uygulayacağı transfer penceresi farklı olacak. Şu anda yerlilere odaklanmış durumdayız.
"EN YÜKSEK MAAŞ 2-2.2 MİLYON EURO OLACAK"
Maaş indirimleri gündemde. Fenerbahçe, şubat ayı sonuna kadar bütün maaşlarını yatırmıştır. Şu ana kadar da herhangi bir indirim görüşmesi yapılmamıştır. Mart-nisan-mayıs maaşları nasıl olacak bakacağız. Aslında asıl sıkıntı önümüzdeki sezon. Şimdiden sonrası için hepsi olmasa da bir kısmi ödenecek. Fakat önümüzdeki sezon zaten sıkıntıda olan futbol ekonomisi daha da kötü olacak. Yayıncı kuruluştan ödemeler konusunda neler olacak. Mart ayı ödemelerini alamadık. Yayıncı kuruluştan gelen rakalmlar Anadolu kulüpleri için can suyu. Sponsorlar ufak ufak gelecek sezon için devam edemeyeceklerini açıklıyorlar. Yatırımlarımız euroyla, TL kur farkı aldı başını gitti. Türk futbolu bir girdabın içine giriyor. Tünelin ucunda ışığı çok göremiyorum.
Biz Fenerbahçe olarak borçlarımızda 91 milyon eurodan 70 milyona indik. 50'lere de inmemiz lazım. Bu sezon için bütün oyuncularımız 3 milyon euronun altında alıyor. Önümüzde dönemde de 2 milyon euronun üzerinde alan oyuncu sayısı çok az olacak.
Bizler de artık bir yapılandırmak yapmak zorundayız. Bankalarda görüşüyoruz ama Fenerbahçe kulübü olarak bu sistemin işlemeyeceğini belirtmişti. Bu yapılandırmanın en az 10 yıl sürmesi gerektiğini söylemiştik. Faizler ciddi anlamda düştü. Devletin uzattığı eli sıkı sıkı tutup gerçekçi bir yapılandırma yapmamız lazım. Ama şu ana kadar devletin verdiği yardımlardan yararlanmasak da teşekkür ediyoruz.
'AHMET NUR ÇEBİ'NİN DURUMU İYİ'
Birçok kulübümüzde korona virüse yakalananlar oldu. Beşiktaş, Erzurum, Sancaktepe gibi... Sayın Ahmet Nur Çebi'yle görüştüm, o da Burak Kızılhan gibi semptom göstermiyor durumu iyi. Dün de moral vermek için Mustafa Cengiz'i ziyarete gittik, kendisi morallerin en büyüğünü bize verdi.
BJELICA VE GÖKHAN GÖNÜL CEVABI
Ali Koç, bir üyenin Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi talebi hakkında, "Hocanın bir nebze aidiyet duygusunun olması gerekiyor. Baktığımız kriterlerden biri bu yerli ve yabancı hocalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli. Farklı oyun formatlarını oynatmış olmak önemli. Soyunma odası liderliği, teknolojinin kullanımı çok önemli. Belki şu an takım çalıştıran birini beklemek de fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
Koç, bir üyenin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" yorumuna ise "Anlaşıldı" cevabını verdi.