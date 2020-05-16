S Sport nasıl izlenir? Almanya Ligi S Sport canlı izleme yolları nelerdir? S Sport ücretli mi?

S Sport canlı izleme yolları! S Sport nasıl izlenir? Almanya Ligi resmi yayıncısı S Sport ve S Sport 2 kanallarını izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Aylardır maçların yeniden başlaması beklenirken, futbol severler için heyecan yeniden başlıyor. Almanya Ligi'nin yeniden başlamasıyla birlikte S Sport canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; S Sport nasıl izlenir? S Sport ücretli mi? Yanıtı haberimizde…
S SPORT NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin premium spor kanalı S Sport dünyanın en kaliteli spor içeriklerinden oluşan iddialı canlı yayınlar ve geniş yelpazede premium spor içeriğini sunmaya devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve en pahalı futbol ligi olan Premier Lig, NBA , Formula 1, Moto GP, ATP 500 başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan S Sport; TV+, Digiturk, TiviBu ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşuyor. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor.
S SPORT 2 NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını satın alarak Bilgisayardan, Mobilden ve Apple TV desteğiyle Geniş Ekranda Premier Lig ve Bundesliga maçlarının keyfini yaşayabilirsiniz.
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Vodafone TV'den yapılan açıklamada, "Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Alman ligi Bundesliga, 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz oynanacak Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak. Borussia Dortmund'un Schalke'yi konuk edeceği derbi, ligin Türkiye'deki yayın hakları sahibi S Sport2 ile anlaşması bulunan Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak.
Vodafone TV 12. Kanal'da yayınlanacak derbi, saat 16.30'da başlayacak. Vodafone TV kullanıcıları, derbiyi mevcut paketleriyle ekstra ücret ödemeden seyredebilecek." ifadeleri kullanıldı.