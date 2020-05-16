Galatasaraylı Florin Andone'den son dakika coronavirüs açıklaması. Sarı Kırmızılı ekibin Rumen golcüsü Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.

Twitter hesabı üzerinden test sonucu ile ilgili açıklama yapan tecrübeli forvet şu ifadeleri kullandı:

Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum."

GALATASARAY FUTBOL TAKIMI'NDA BİR PERSONELDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

arı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara PCR testi yapıldı.

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "A takım performans ekibinde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıkan ve antrenmanlarına 6 gün ara veren Galatasaray Kulübüne geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkan personele acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.