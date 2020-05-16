Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu 'ye hırsızlık şoku! Bıçakla saldırıp evini soydular

    Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu , Coronavirüs ile savaşılan ve evden çıkılmayan bu günlerde hırsızlık şoku yaşadı.Türk asıllı Alman futbolcu gibi bıçaklı saldırıya uğrayan Tottenham’ın yıldızı Dele Alli’nin evi soyuldu.

    Bir yıldız soyuldu

    Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan ve İngiltere'de top koşturan Dele Alli hırsız şoku ile sarsıldı.

    Sevgilisi Ruby Mae, üvey kardeşi Harry Hickford ve iki kişi ile beraber evinde olan Alli soygunlarla karşı karşıya kaldı.

    Yüzleri maskeli olan hırsızlar futbolcu ve kız arkadaşına ait olan çok sayıda değerli mücevheri ve genç yıldızın 150 bin poundluk 'Richard Mille' marka saatini çaldı.

    Alli "Mesajlarınız ve verdiğiniz destek için teşekkürler. Korkunç bir deneyim oldu ama hepimiz iyiyiz" diyerek hayranlarının içine su serpti. Güvenlik güçleri, soruşturma başlattı.


    Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, geçen sene Londra'da saldırıya uğramıştı.

    ŞOV YAPMAYI BIRAKIN
    İngiliz güvenlik yetkilileri, "Dele Alli'nin evine giren hırsızlarının hedefi, tıpkı Mesut Özil'deki gibi pahalı saatleriydi. Bu nedenle artık insanlar, pahalı evleri ve eşyalarıyla şov yapmayı bırakmalı" dedi.
    Haberler Spor Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli'ye hırsızlık şoku! Bıçakla saldırıp evini soydular
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri