Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan ve İngiltere'de top koşturan Dele Alli hırsız şoku ile sarsıldı.
Sevgilisi Ruby Mae, üvey kardeşi Harry Hickford ve iki kişi ile beraber evinde olan Alli soygunlarla karşı karşıya kaldı.
Yüzleri maskeli olan hırsızlar futbolcu ve kız arkadaşına ait olan çok sayıda değerli mücevheri ve genç yıldızın 150 bin poundluk 'Richard Mille' marka saatini çaldı.
Alli "Mesajlarınız ve verdiğiniz destek için teşekkürler. Korkunç bir deneyim oldu ama hepimiz iyiyiz" diyerek hayranlarının içine su serpti. Güvenlik güçleri, soruşturma başlattı.
Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, geçen sene Londra'da saldırıya uğramıştı.
ŞOV YAPMAYI BIRAKIN
İngiliz güvenlik yetkilileri, "Dele Alli'nin evine giren hırsızlarının hedefi, tıpkı Mesut Özil'deki gibi pahalı saatleriydi. Bu nedenle artık insanlar, pahalı evleri ve eşyalarıyla şov yapmayı bırakmalı" dedi.