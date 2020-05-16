Sevgilisi Ruby Mae, üvey kardeşi Harry Hickford ve iki kişi ile beraber evinde olan Alli soygunlarla karşı karşıya kaldı.

Yüzleri maskeli olan hırsızlar futbolcu ve kız arkadaşına ait olan çok sayıda değerli mücevheri ve genç yıldızın 150 bin poundluk 'Richard Mille' marka saatini çaldı.