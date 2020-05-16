Beşiktaş'ta Covid-19'un bu kadar çok yaygın olmasında tedbirlerin zamanında alınmaması en büyük neden olarak gösteriliyor. İdmanlarda futbolcu, teknik personel ve tesis çalışanlarının iyi önlem almadığı ve kendi izolasyonlarını yapmakta yetersiz kaldığı öğrenildi. Bu grup tesislere dışardan gelen kişilerle de görüşerek tehlikeyi daha da artırdı.
TESTLER İÇİN GEÇ KALINDI
Kartal 5 Mayıs'ta takım çalışmalarına başlamadan önce test olmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. 4. gündeki testlerde 2, 9. günde yapılan testlerde de 9 olmak üzere 11 kişide virüse rastlandı.
ÖNLEMLER İŞE YARAMADI
100 kişinin bulunduğu tesislerde virüsü dışarıda kapmış olan bir veya birkaç kişinin hem takıma hem de personele yaymış olduğu iddiaları güçlendi. Tesislere yapılan kabinler ve dezenfekteler de bu konuda bir işe yaramadı.
BAŞKAN DA NASİBİNİ ALDI
Tesislerde 20 Nisan'dan beri bulunan ve neredeyse tüm gün orada kalan Başkan Ahmet Nur Çebi de virüsten nasibini aldı. Yeni dönem için tasarruf planları yapan Çebi önlem alamayınca virüsü kapmaktan kurtulamadı.
TEDİRGİNLİK DEVAM EDİYOR
Coronavırüsün kuluçka süresinin 14 gün olmasından dolayı test sonucu negatif olanlar hala tedirginlik yaşıyor'
CANER ERKİN'DEN İDDİALARA TEPKİ
Caner Erkin, coronavirüs testinin pozitif olduğuna dair çıkan iddiaları yalanladı. "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" sözleriyle tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Caner virüs testinin sonucunu da paylaştı.