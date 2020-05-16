





Beşiktaş'ta Covid-19'un bu kadar çok yaygın olmasında tedbirlerin zamanında alınmaması en büyük neden olarak gösteriliyor. İdmanlarda futbolcu, teknik personel ve tesis çalışanlarının iyi önlem almadığı ve kendi izolasyonlarını yapmakta yetersiz kaldığı öğrenildi. Bu grup tesislere dışardan gelen kişilerle de görüşerek tehlikeyi daha da artırdı.



TESTLER İÇİN GEÇ KALINDI

Kartal 5 Mayıs'ta takım çalışmalarına başlamadan önce test olmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. 4. gündeki testlerde 2, 9. günde yapılan testlerde de 9 olmak üzere 11 kişide virüse rastlandı.