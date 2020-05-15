Beşiktaş'ta coronavirüs kabusu! Başkan Çebi'nin de testi pozitif çıktı, toplam vaka 10 oldu

Kartal'da coronavirüs depremi!.. 9 Mayıs günü 1'i futbolcu 2 kişiye Covid- 19 teşhisinin konmasının ardından dün de Başkan Ahmet Nur Çebi ile beraber 8 kişinin coronavirüs testi sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Böylece Siyah- Beyazlı takımdaki toplam hasta sayısı 10'a yükseldi.
TEDAVİ SÜRECİ BAŞLATILDI
Sağlık ekibinden Doktor Tekin Kerem Ülkü yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer hastalar için gerekli tedavi, takip süreci ve protokollerin hemen devreye sokulduğu belirtildi.
1 FUTBOLCU, 1 YÖNETİCİ VAR
Testi pozitif olan 8 kişinin içinde 1 futbolcu ve 1 yöneticinin de bulunduğu öğrenildi. Diğer hastaların tesis çalışanı olduğu belirlendi. Bu şok gelişme sonrası tesisler hemen kapatıldı.
GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE
Tüm futbolcular evine gönderilirken, idmanlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Çarşamba günü tüm takıma yapılacak yeni testin sonucuna göre antrenman programının belirleneceği açıklandı.
ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Başkan Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Çebi'yi arayarak şifa dileklerini iletti. Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile de görüşüp 'geçmiş olsun' dedi.
LİG BU ŞARTLARDA OYNANMAZ! - PROF. DR. OSMAN ERK
Kimse top çevirmesin, bu liglerin oynanması çok zor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Eğer takım içinde 1 personel, futbolcu veya antrenör fark etmez, kimin testi pozitif çıkarsa temas ettiği herkes 14 gün karantinaya alınmalı. Diyelim ki futbolcunun PCR testi pozitif çıktı ve ardından iyileşti. Hemen futbola geri dönmesi de uygun değil. Çünkü bu, akciğeri tutan bir hastalık. Fibroz doku yani akciğer kapasitesinde bir azalma olabilir. Kalple ilgili bir sorun olabilir. Bu hastalık damarları da tutuyor. Pıhtı olur mu, diğer bölgelere geçer mi bilemiyoruz. Yani hastalığı geçiren futbolcunun kısa sürede eski performansına kavuşması mümkün olmayabilir.
ÇOK BÜYÜK BİR RİSK BULUNUYOR - PROF. DR. PINAR OKYAY
Futbol, damlacık refleksi açısından çok büyük bir risk taşıyor. Bu nedenle maç ya da idman sırasında ter ve tükürük yoluyla hastalığın bulaşma riski bulunuyor. Sadece futbolcular için değil onları destekleyen herkes için riskli bir durum. Dolayısıyla veriler incelendikten sonra, futbolu yöneterlerin doğru bir karar vermesi burada çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
FOTO: DOĞAN SAVAŞ
BURAK TAKVİM'E YAKALANDI!
Kartal'ın yıldızı Burak Yılmaz önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yüzünde maske olan milli futbolcu, "İşlerim vardı hallettim" dedi.