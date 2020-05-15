Beşiktaş'ta coronavirüs kabusu! Başkan Çebi'nin de testi pozitif çıktı, toplam vaka 10 oldu





LİG BU ŞARTLARDA OYNANMAZ! - PROF. DR. OSMAN ERK

Kimse top çevirmesin, bu liglerin oynanması çok zor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Eğer takım içinde 1 personel, futbolcu veya antrenör fark etmez, kimin testi pozitif çıkarsa temas ettiği herkes 14 gün karantinaya alınmalı. Diyelim ki futbolcunun PCR testi pozitif çıktı ve ardından iyileşti. Hemen futbola geri dönmesi de uygun değil. Çünkü bu, akciğeri tutan bir hastalık. Fibroz doku yani akciğer kapasitesinde bir azalma olabilir. Kalple ilgili bir sorun olabilir. Bu hastalık damarları da tutuyor. Pıhtı olur mu, diğer bölgelere geçer mi bilemiyoruz. Yani hastalığı geçiren futbolcunun kısa sürede eski performansına kavuşması mümkün olmayabilir.