Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta coronavirüs kabusu! Başkan Çebi'nin de testi pozitif çıktı, toplam vaka 10 oldu

    Beşiktaş'ta 8 vakadan 1’inin cu olduğu öğrenildi. Böylece başkan, 2 futbolcu, 7 personel coronavirüse yakalandı. İdmanlar ikinci bir kadar durdurulurken, çarşamba günü takıma yeni bir test yapılacağı açıklandı.

    Kartal'da coronavirüs depremi!.. 9 Mayıs günü 1'i futbolcu 2 kişiye Covid- 19 teşhisinin konmasının ardından dün de Başkan Ahmet Nur Çebi ile beraber 8 kişinin coronavirüs testi sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Böylece Siyah- Beyazlı takımdaki toplam hasta sayısı 10'a yükseldi.



    TEDAVİ SÜRECİ BAŞLATILDI
    Sağlık ekibinden Doktor Tekin Kerem Ülkü yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer hastalar için gerekli tedavi, takip süreci ve protokollerin hemen devreye sokulduğu belirtildi.



    1 FUTBOLCU, 1 YÖNETİCİ VAR
    Testi pozitif olan 8 kişinin içinde 1 futbolcu ve 1 yöneticinin de bulunduğu öğrenildi. Diğer hastaların tesis çalışanı olduğu belirlendi. Bu şok gelişme sonrası tesisler hemen kapatıldı.

    GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE
    Tüm futbolcular evine gönderilirken, idmanlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Çarşamba günü tüm takıma yapılacak yeni testin sonucuna göre antrenman programının belirleneceği açıklandı.



    ERDOĞAN'DAN     GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
    Başkan Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Çebi'yi arayarak şifa dileklerini iletti. Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile de görüşüp 'geçmiş olsun' dedi.



    LİG BU ŞARTLARDA OYNANMAZ! - PROF. DR. OSMAN ERK
    Kimse top çevirmesin, bu liglerin oynanması çok zor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Eğer takım içinde 1 personel, futbolcu veya antrenör fark etmez, kimin testi pozitif çıkarsa temas ettiği herkes 14 gün karantinaya alınmalı. Diyelim ki futbolcunun PCR testi pozitif çıktı ve ardından iyileşti. Hemen futbola geri dönmesi de uygun değil. Çünkü bu, akciğeri tutan bir hastalık. Fibroz doku yani akciğer kapasitesinde bir azalma olabilir. Kalple ilgili bir sorun olabilir. Bu hastalık damarları da tutuyor. Pıhtı olur mu, diğer bölgelere geçer mi bilemiyoruz. Yani hastalığı geçiren futbolcunun kısa sürede eski performansına kavuşması mümkün olmayabilir.



    ÇOK BÜYÜK BİR RİSK BULUNUYOR - PROF. DR. PINAR OKYAY
    Futbol, damlacık refleksi açısından çok büyük bir risk taşıyor. Bu nedenle maç ya da idman sırasında ter ve tükürük yoluyla hastalığın bulaşma riski bulunuyor. Sadece futbolcular için değil onları destekleyen herkes için riskli bir durum. Dolayısıyla veriler incelendikten sonra, futbolu yöneterlerin doğru bir karar vermesi burada çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.


    FOTO: DOĞAN SAVAŞ

    BURAK TAKVİM'E YAKALANDI!
    Kartal'ın yıldızı Burak Yılmaz önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yüzünde maske olan milli futbolcu, "İşlerim vardı hallettim" dedi.


    Haberler Spor Beşiktaş'ta coronavirüs kabusu! Başkan Çebi'nin de testi pozitif çıktı, toplam vaka 10 oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri