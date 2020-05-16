





Gomis Galatasaray'a övgüler yağdırdı. TRT World'ün Instagram hesabında yaptığı canlı yayına konuk olan yıldız oyuncu Türkiye ve Galatasaray'a ilişkin konuştu. Sarı-kırmızılı ekibe gelmeden önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de görüştüğünü söyleyen Fransız futbolcu, ''Benim için Türkiye'nin en büyüğü her zaman Galatasaray. Onlar benim için hep önce geldi. Çünkü Avrupa'daki başarıları ve birçok unvanı Türkiye'de alan ilk kulüp. Bunu herkes iyi biliyor'' dedi.