Tüm gözler Almanya’da

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    • Spor
    • 15.05.2020 Gazete
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    Avrupa'da pandemi sonrası başlayan ilk lig Bundesliga olacak… derbisinde Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Coronavirüs gölgesinde başlayacak olan ligde yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

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    Avrupa'da pandemi sonrası başlayan ilk lig Bundesliga olacak… derbisinde Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Coronavirüs gölgesinde başlayacak olan ligde yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor. Seyircisiz oynanacak maçlardan 1 gün önce futbolcular ve antrenörler testten geçirilecek. Maçlarda toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

    MAÇLARI S SPORT2 VERECEK
    Dortmund-Schalke maçıyla başlayacak Bundesliga ve Bundesliga-2 maçlarını, S Sport2 kanalı ve S Sport Plus uygulaması verecek.
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