Tüm gözler Almanya’da

Avrupa'da pandemi sonrası başlayan ilk lig Bundesliga olacak… Yarın Ruhr derbisinde Dortmund ile Schalke kozlarını paylaşacak. Coronavirüs gölgesinde başlayacak olan ligde yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor. Seyircisiz oynanacak maçlardan 1 gün önce futbolcular ve antrenörler testten geçirilecek. Maçlarda toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.
MAÇLARI S SPORT2 VERECEK
Dortmund-Schalke maçıyla başlayacak Bundesliga ve Bundesliga-2 maçlarını, S Sport2 kanalı ve S Sport Plus uygulaması verecek.
MAÇLARI S SPORT2 VERECEK
Dortmund-Schalke maçıyla başlayacak Bundesliga ve Bundesliga-2 maçlarını, S Sport2 kanalı ve S Sport Plus uygulaması verecek.