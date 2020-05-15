





G.Saray'da orta saha transferi için rota Evander'e döndü… Sarı-Kırmızılılar, bir süredir takip edilen Mohammed Kudus'ten kulübü Nordsjaelland'ın 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle vazgeçti. Geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi.



UZUN SÜREDİR İZLENİYOR

Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için G.Saray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.