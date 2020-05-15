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    • 15.05.2020 14:56
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    Başkanı uyanır uyanmaz bakın ne yaptı! Beyin ameliyatı geçirmişti

    Geçtiğimiz günlerde beyin operasyonu geçiren Başkanı , bugün taburcu oldu. Cengiz, kısa bir açıklama yaptıktan sonra kendi aracıyla hastaneden ayrıldı ve evinde istirahate çekildi. Cengiz'in taburcu olmasının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Dr. , Mustafa Cengiz'in uyanır uyanmaz Galatasaray yönetimini topladığını söyledi.

    Geçtiğimiz hafta bir operasyon geçiren Kulübü Başkanı , Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nden 13.00'te taburcu oldu. Ayakta hastaneden ayrılan Cengiz "Her şey kontrol aldında" dedi ve kendisini bekleyen araca yöneldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı , Cengiz'i taburcu olurken yalnız bırakmadı.

    CENGİZ: GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sağlığının iyi olduğu söylerken, "Sesimi ameliyattan dolayı kısıldı sanmayın. Ameliyathanede 12 saat kalınca, soğuktan ses tellerinde sıkıntı oldu. Şimdi pastil kullanıyorum. Yoğun bakımdan çıktığımdan itibaren her şey kontrolüm altındaydı. Galatasaray için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    TÜRE: UYANIR UYANMAZ GALATASARAY YÖNETİM KURULUNU TOPLAMAYA BAŞLADI
    Mustafa Cengiz'in doktoru Prof. Dr. , başkanın şu an çok sağlıklı olduğunu söylerken, "Gördüğünüz gibi başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. Mustafa Cengiz'in beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Durumu gayet iyi. Bundan sonra kemoterapi süreci var. En iyi şekilde atlatacağından ben eminim. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nu toplamaya başladı. Onu yasakladım. Başkanın moralinin bu kadar iyi olması sağlığına en büyük destek" diye konuştu.

    ALBAYRAK: BAŞKANIMIZ GÖZLERİNİ AÇTIĞI ANDAN İTİBAREN HEP GALATASARAY DEDİ
    Galatasaray Başkanvekili , başkan Mustafa Cengiz'in hastaneden bile Galatasaray'ın işleriyle ilgilendiğini söylerken, "Her şeyden önce Uğur hocama çok teşekkür ederiz. Tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. Mutlu ayrılıyoruz. Başkanım buradan yürüyerek, Galatasaray'a yakışan bir şekilde arabasına bindi, gitti. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Başkanımız gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Toplantımızı da doktorumuzun izniyle maskelerimizi takarak uzak mesafeden yaptık" şeklinde konuştu.

    GÜNAY: GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
    Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mustafa Cengiz'in sağlıklı bir şekilde taburcu olasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, "Hocamıza teşekkür ederiz çok başarılı bir operasyon oldu. Başkanımız taburcu oldu Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Elbirliğiyle Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz uyanır uyanmaz bakın ne yaptı! Beyin ameliyatı geçirmişti
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