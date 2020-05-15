Trabzonspor, Süper Lig'in Haziran ayında başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, bir taraftan ise geleceğin planlarını yapıyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğu hedefleyen bordo-mavililer, iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için kenetlenirken, bir taraftan ise geleceğin planlarını yapıyor.



EKONOMİK TEDBİRLER DAHA DA ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklayan Trabzonspor, aldığı kararlı mali tedbirlerle örnek kulüpler arasında gösterildi. Mali Fair-Play'in yanı sıra TFF talimatlarına uyan ilk kulüp olan Karadeniz ekibi, korona virüsü sonrası ortaya çıkacak ekonomik tabloyu en az hasarla atlatmak için geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali planlama üzerinde çalışmalarına devam ederken, daha sıkı tedbirleri hayata geçirecek.