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    • Spor
    • 15.05.2020 16:49
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    • 15.05.2020 17:29
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    "'nin sağlığı yerinde"

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ta corona virüsüne yakalanan 8 kişiden biri olan başkan 'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

    Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde

    Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve personellere ü testi yapılmış ve 8 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bu 8 isimden yalnızca 'nin ismi açıklanırken, geriye kalan 7 kişi merak konusu olmuştu.

    Gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, siyah-beyazlı ekipte çıkan vakalara değindi.

    Çebi'nin durumunun durumunun iyi olduğunu belirten Koç, "Ahmet Nur Çebi de Burak (Kızılhan) gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

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