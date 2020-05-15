Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve personellere koronavirüsü testi yapılmış ve 8 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bu 8 isimden yalnızca Ahmet Nur Çebi'nin ismi açıklanırken, geriye kalan 7 kişi merak konusu olmuştu.

Gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, siyah-beyazlı ekipte çıkan vakalara değindi.

Çebi'nin durumunun durumunun iyi olduğunu belirten Koç, "Ahmet Nur Çebi de Burak (Kızılhan) gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.