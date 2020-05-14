Beşiktaş Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci kez yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçları açıklandı. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildi. Siyah-beyazlı ekipte daha önce bir futbolcuda da korona virüs tespit edilmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: