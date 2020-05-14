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    • 14.05.2020 13:23
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    'ta son dakika | 8 kişi koronavirüse yakalandı

    Daha önce bir futbolcusunda koronavirüs tespit edilen 'ta ikinci bir korona depremi daha! Beşiktaş Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, yapılan testler sonucunda 8 kişinin koronavirüse yakalandı. Daha önce de olduğu gibi herhangi bir isim paylaşılmadı.

    Beşiktaş'ta 8 kişi koronavirüse yakalandı

    Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci kez yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçları açıklandı. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildi. Siyah-beyazlı ekipte daha önce bir futbolcuda da korona virüs tespit edilmişti.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

    13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

    Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

    Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

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