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    • 13.05.2020 23:30
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    Son dakika: BB 'da 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı

    1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye 'da şoku yaşanıyor. Mavi-beyazlı ekibin resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre koronavirüs testlerinde 11 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

    Erzurumspor'da koronavirüs şoku!

    1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Mavi-beyazlı ekibin resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre yapılan covid-19 testlerinde 11 kişinin sonucu pozitif çıktı.



    BB. Erzurumspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;
    Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.

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