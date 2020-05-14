Durumu iyi olan Alli sosyal medya hesabından şunları ifade etti : "Tüm mesajlar için teşekkür ederim. Korkunç bir deneyimdi ama hepimiz iyiyiz. Desteğinize minnettarım." Evden mücevher ve saat gibi değerli eşyaları çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve polisin olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi